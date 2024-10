Pitz’e Serra capitale della birra 

Che le sorprese non fossero finite dopo un’estate di musica e iniziative, lo avevano detto fin da subito. E allora ecco che la Pro Loco non si smentisce e spara un altro colpo: per la prima volta in città arriva la Festa della birra, con la partecipazione dei più famosi birrifici della provincia, mostre di auto e concerti.

L’appuntamento con il Quartu Beer fest 2024 è per domenica dalle 18 ed è una novità anche lo spazio che accoglierà l’iniziativa: si tratta di via Cecoslovacchia, nel cuore del quartiere di Pitz’e Serra dove lungo la strada saranno sistemati tutti gli stand.portare le iniziative in tutti i quartieri della città, anche in periferia, senza trascurare zone che spesso restano ai margini delle feste.

L’Oktoberfest quartese

«Per la prima volta portiamo in città la festa della birra che abbiamo scelto di fare in concomitanza con l’Oktoberfest che si tiene in Germania» spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai, «una serata dedicata a questa bevanda che ha radici anche storiche. Ci sarà anche un birrificio quartese e poi la serata sarà animata dalla musica. Si è pensato di dislocare questa iniziativa non in centro ma in periferia, proprio perché l’idea della Pro loco è quella di toccare tutti i quartieri. Così come l’anno scorso “Di de festa” si è tenuta al parco Parodi a Flumini, la sagra del maialetto in centro, adesso la festa della birra a Pitz’e Serra».

La manifestazione

Oltre alle birre ci saranno anche gli stand enogastronomici con i prodotti che riprenderanno i menù tedeschi del periodo, dai wurstel, alle patatine ai bretzel. E poi ancora un’esposizione di auto d’epoca, corsa e tuning: per gli amanti delle quattro ruote, un viaggio tra auto classiche e modificate e un raduno di Vespe: un’occasione unica per gli appassionati.Per finire il concerto degli Alcool - Vasco Rossi tribute band: per rivivere i più grandi successi musicali della famosa rockstar e la serata DJ set con le Ghetto Milkshak.

Le altre iniziative

«E non abbiamo certo intenzione di fermarci» aggiunge Lai, «stiamo preparando un’iniziativa che sveleremo più avanti per Halloween e poi ci concentreremo sul Natale. Tornerà il mercatino natalizio al parco Matteotti, l’animazione e tanto altro».

Un anno pieno di iniziative per la Pro Loco. A cominciare dalla sfilata di Carnevale che ha coinvolto carri e maschere con una grande festa finale, per proseguire poi con le iniziative estive culminate con la sagra del maialetto e la serata folk in piazza Sant’Elena per poi proseguire con presentazioni di libri e concerti. E inoltre la grande festa nostalgia degli anni Novanta che ha radunato nell’ex caserma dei carabinieri di via Roma tantissime persone, soprattutto giovanissimi.

