Pitzalis, Cossu, De Roma, Carta, Pecora, e Usala 

Su Tzirculu

Giovedì prossimo, alle 18.30, a Su Tzirculu in via Molise 58 a Cagliari, si terrà la presentazione del libro “Questo è il corpo” (per Effequ edizioni) di Simone Marcelli Pitzalis. Conduce l’incontro Benedetta Pintus, giornalista e attivista transfemminista.

Libreria Miele Amaro

Venerdì prossimo la libreria Miele Amaro di Cagliari, in via Manno 88, ospita lo scrittore cagliaritano Davide Cossu al suo esordio nella narrativa con “Il quinto sigillo”, Newton Compton. Dialoga con il giovane autore sardo lo storico Andrea Garau.

Fondazione di Sardegna