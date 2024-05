Pittura, mostra di Gianni Lisci 

Gianni Lisci, 78 anni, celebra i suoi primi 60 anni di attività artistica con una mostra nel suo paese natale, Gonnosfanadiga. La mostra, la 168ª nella carriera del pittore, si terrà in piazza XVII febbraio: oggi alle 18 l’inaugurazione, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Andrea Floris. L’esposizione resterà allestita fino al 9 giugno.Gianni Lisci ha nutrito una passione per l'arte e la pittura da giovanissimo, ereditandola dal nonno paterno. Da studente dell’istituto guspinese per commercialisti, spesso disertava le lezioni per inseguire il suo sogno finché, a 15 anni, fuggì: un incontro fortuito con due signore dirette a Roma in traghetto gli offrì l'opportunità di lasciare la Sardegna. Giunto a Roma, conobbe un venditore ambulante che partiva per Firenze, città fondamentale per la sua formazione artistica. (g. a. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA