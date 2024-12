Pittura estemporanea per l’omaggio a Cambosu 

Un'estemporanea di pittura per celebrare i settant’anni del libro “Miele amaro” di Salvatore Cambosu. Oggi si entra nel vivo del ciclo di attività organizzate dalla Fondazione Cambosu di Orotelli per la ricorrenza. L’opera più emblematica dello scrittore di Orotelli venne pubblicata nel 1954 dalla casa editrice fiorentina Vallecchi. Dopo il via alle celebrazioni con il convegno del 30 novembre, oggi alle 9 nel centro polivalente Franco Pintus si terrà l’estemporanea di pittura “I colori di Cambosu”. Gli artisti partecipanti si ispireranno in piena libertà alle suggestioni contenute nel libro, creando in loco un’opera originale.

La giornata è aperta ad artisti affermati come a semplici appassionati di pittura. Terminerà con la premiazione delle opere ritenute più significative da parte della giuria di esperti nominata dalla Fondazione. Tre le sezioni di concorso, suddivise per fasce di età: oltre a quella riservata ai maggiorenni, la partecipazione sarà aperta ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai ragazzi dagli 11 ai 18. Per tutti sarà possibile iscriversi tra le 9 e le 10. Le opere saranno esposte al pubblico e valutate. Nel tardo pomeriggio le premiazioni dei primi tre classificati per ogni categoria. Per la sezione adulti previsti premi in denaro: 1000 euro per l’opera prima classificata, 600 euro per la seconda, 400 per la terza.

Nelle prossime settimane il laboratorio teatrale “Miele amaro - Cambosu in scena 2024” con Valentina Loche. (g. pit.)

