Pittura e graffiti, l’arte come terapia 

Ogni pomeriggio la porta di LaborArte viene varcata da ragazzi monserratini e del resto dell’hinterland. L’obiettivo dell’inclusione sociale viene raggiunto quotidianamente grazie alle attività che vi si svolgono. Nessuno si sente escluso. «Di uno dei nostri ragazzi non riuscivamo a capire quale fosse la passione», dice Floris. «Sapevamo che riguardava la sfera musicale, ma non quale strumento preferisse. Quando ha visto una tastiera e si è messo a suonarla, ha capito che era ciò che più ama fare. E la madre lo ha iscritto a un corso di pianoforte».

Il laboratorio si trova all’interno dell’impianto sportivo di Riu Saliu e qui vengono create opere d’arte utilizzando la pittura e tecniche miste, ma anche la street art è una parte fondante delle attività e si stanno sviluppando anche attività musicali. LaborArte collabora con artisti come Rebel Carta, Retro, Nanni Pulli e altri ancora. «Crediamo nell’arte-terapia come mezzo per far emergere le capacità che ognuno dei ragazzi ha ma anche per stimolare la creatività», spiega Maria Patrizia Floris, presidente di LaborArte. «Ciascuno ha le proprie passioni, ma i lockdown hanno fatto perdere la voglia di coltivarle. Grazie al laboratorio abbiamo risvegliato in loro queste passioni e anche le famiglie hanno notato un notevole miglioramento dell'umore e dell'entusiasmo. Si creano dinamiche educative importanti e siamo comunque aperti anche a chi vuole imparare le tecniche artistiche, non solo ragazzi speciali».

L’ultima creazione, in ordine di tempo, è l'uovo (non commestibile) "Paperon de Paperoni" messo all’asta per beneficenza nell’ambito dell’evento solidale organizzato dal Rotary al T-Hotel di Cagliari in favore dei terremotati di Turchia e Siria. Una delle tante opere che i ragazzi di LaborArte hanno realizzato con entusiasmo e cura, grazie all’iniziativa nata nel 2020 per favorire l’inclusione sociale di persone con autismo e disabilità cognitive ma anche di chi ha difficoltà di relazionarsi con gli altri.

Cos’è

L’inclusione

I ragazzi

Antonio è uno dei ragazzi che frequentano il laboratorio di street art del giovedì: «Amo questa attività. Al momento sto lavorando sulla scritta “Scream”, che mi è venuta in mente dopo aver visto l’omonimo film. La sto realizzando in un foglio per poi metterla in un pannello. Mi piace venire a LaborArte perché si sta tutti insieme e si imparano cose nuove». Mario invece adora i personaggi dei videogiochi e li ha scelti come tema di alcuni dei quadri che ha realizzato. Attualmente ne sta facendo uno su “Assassin’s Creed”: «Però ho fatto anche quadri astratti e vari ritratti», sottolinea. Retro Carta è lo street artist che segue i ragazzi di questo specifico laboratorio: «Usiamo varie tecniche tra cui graffitismo e posterismo, che poi applichiamo su supporti vari come pannelli di legno, pellicole e vetro. Il concetto su cui si basa ogni opera parte da un’idea dei ragazzi, io collaboro nella realizzazione quando si tratta di fare pannelli di grandi dimensioni».

