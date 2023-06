Pittura collettiva all’aperto per fermare i signori del vento 

«La signora del vento: una figura nera, mostruosa, con tante pale eoliche in mano, che lancia a caso su u paesaggio ricco di storia, cultura, tradizione, votato all’agricoltura e alla viticoltura»: il pittore di Sanluri Lello Porru porta in piazza la sua arte per sensibilizzare la comunità contro i giganteschi ventilatori bianchi che dovrebbero sorgere sulle colline fra i Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona. L’iniziativa, promossa dal comitato spontaneo “Su entu nostu”, ha riunito in piazza Martiri della Libertà diversi cittadini che, sotto la guida del maestro Porru, si sono cimentati in una pittura collettiva. Opere che verranno esposte domenica prossima in occasione di Sa Battalla. «Ci stiamo organizzando per una manifestazione parallela alla rievocazione storica», spiegano gli attivisti: «Una vera e propria battaglia che investe il sociale per chiedere che si fermi il progetto del parco eolico».

Il comitato, nato davanti a un’affollata assemblea pubblica, si presenta in un volantino. «È necessario e urgente fermare questa corsa forsennata per accaparrarsi grandi pezzi di territorio sardo», vi si legge: «Pretendiamo una moratoria alle autorizzazioni già richieste alla Stato per migliaia di ettari di impianti eolici e fotovoltaici nell’Isola. Non possiamo tollerare che in nome di un finto e generico ecologismo venga deturpata per sempre la Sardegna, trasformandola in una piattaforma per la produzione di energia che non può essere nemmeno esportata, tant’è che oggi le reti di trasporto sono sature».

