Pittura: capolavori del barocco a Quartu 

È una mostra come non se ne vedono tante quella che si può visitare all’ex Convento dei Cappuccini di Quartu Sant’Elena fino all’8 gennaio 2024. Si intitola “Autentici ed Epigoni - Elementi di Barocco e Secolo d’Oro” e si articola su tre livelli. Il primo, che costituisce la maggiore fonte di interesse, vede la presenza di cinque dipinti originali olio su tela: quattro firmati da maestri italiani del Barocco (“Profeta” del Guercino, “Morte di Flavio Claudio Giuliano” di Luca Giordano, “Allegoria della musica” e “Busto di donna” di Bernardo Strozzi), uno, che campeggia nel manifesto della mostra, è il “Ritratto di un Dominicano”, fra i capolavori di Antoon Van Dyck.

Come spiega Walter Marchionni, curatore artistico della mostra e già direttore del museo Magmma di Villacidro: «Parallelamente al Barocco italiano, il Barocco olandese, noto come il Secolo d’oro, periodo di prosperità e creatività straordinarie, ha espresso artisti come Antoon Van Dyck , qui presente, che hanno ridefinito la pittura, inserendo sobrietà, precisione e ricchezza di dettagli. Questo stile olandese, in contrasto con l’opulenza emotiva del Barocco italiano, offre una prospettiva affascinante sulla diversità artistica dettata da differenze geografiche». «Questa mostra fa partecipare Quartu ai grandi eventi della cultura internazionale», commenta Rossana Perra, assessora alle Attività produttive del Comune.

Il secondo livello è costituito da una collezione di “Falsi d’Autore”, realizzati da artisti contemporanei di scuola napoletana, che riproducono alcuni lavori di Caravaggio, Raffaello e altri mostri sacri. «C’è il rapporto delicato tra l’opera autentica e la sua replica», aggiunge Marchionni: «Il falso d’autore si rivela un fenomeno complesso che solleva domande fondamentali sulla percezione dell’arte e il suo valore intrinseco. Ci si domanda se il pittore, inteso come artigiano, capace di utilizzare al meglio la tecnica, coincida con la figura dell’artista». Talvolta, il passaggio da artigiano ad artista si compie: è il caso del napoletano Francesco Stile, rappresentante dell’Iperrealismo europeo, con l’esposizione della sua mostra personale già presentata a Londra, Parigi e Toronto: un terzo livello che offre al visitatore ulteriori spunti di riflessione.

