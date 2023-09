Pittulongu, parcheggio salvo  

Tutti assolti per il grande parcheggio di Pittulongu, per il giudice Alessandro Cossu, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e l’ex responsabile dell’Area Tecnica del Comune, non hanno realizzato lo slargo per la sosta dietro la spiaggia violando le norme del vincolo idrogeologico. La sentenza del Tribunale di Tempio chiude una vicenda che aveva visto il primo cittadino ai ferri corti con il Corpo Forestale. Secondo gli investigatori infatti, il parcheggio era stato collocato in un’area sottoposta a vincoli e tutele assoluti, in quanto zona Hi4, ad altissimo rischio idrogeologico.

Ruspe in azione

Settimo Nizzi, in qualità di sindaco di Olbia e il dirigente comunale Costantino Azzena, erano stati denunciati dal Corpo Forestale per l’intervento di infrastrutturazione ritenuto abusivo dalla Procura. Va ricordato che la giunta comunale di Olbia era intervenuta a Pittulongu, stando alle dichiarazioni degli amministratori comunali, per mettere in sicurezza una zona molto trafficata e garantire un servizio fondamentale per gli olbiesi. Le ruspe furono accese sulla base di un provvedimento urgente adottato da Nizzi, una ordinanza che è stata il documento centrale del processo. Il giudice del Tribunale di Tempio ha accolto la tesi delle difese, gli avvocati Sergio Milia e Pietro Diaz. I due penalisti hanno anche depositato in aula una sanatoria che regolarizza il grande parcheggio dietro le spiagge di Pittulongu. Le difese hanno sempre sostenuto che «I vincoli delle zone Hi4 non si applicano alle infrastrutture pubbliche e, tra questi, i parcheggi». Per Nizzi, invece: «I parcheggi nelle due aree di Pittulongu resteranno nell'assoluto rispetto di quello che prevede la legge». E il giudice ha dato ragione al primo cittadino.

La sicurezza

Stando a quanto è emerso nel dibattimento, Nizzi intervenne a Pittulongu con una ordinanza urgente perché la viabilità nel retro spiaggia era diventata una trappola. Non solo venne spianata l’area destinata alla sosta delle auto, ma il sindaco ordinò che venisse posizionata la segnaletica. La necessità di mettere in sicurezza una zona molto trafficata ha dunque prevalso sulle altre questione, Nizzi e Azzena sono stati assolti con la formula più ampia.

