Pittori e fotografi in gara per la Sagra 

“Prodotti e tradizioni della nostra terra”: estemporanea, fotografia e ricchi premi in denaro, costo zero per i concorrenti, paga il Comune di Sanluri. Evento culturale, dai connotati artistici, molto apprezzato per valorizzare la tradizionale Festa del Borgo e Sagra del civraxu. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco della città, si terrà domenica prossima, tra impressione, arte, prodotti locali e natura punta a diffondere passioni nobili, quali la pittura e la fotografia. Il programma è aperto indistintamente a tutti, italiani, stranieri, artisti, professionisti e dilettanti, studenti di qualunque ordine e grado, prevede l’accoglienza degli artisti con relativa scelta di luoghi e paesaggi da immortalare. La sezione pittura è articolato in due categorie. Alla prima possono partecipare i ragazzi dai 6 e ai 14 anni, da compiersi entro l’anno: al primo classificato spetta un premio di 150 euro, secondo 120, terzo 100, quarto 90, quinto e sesto 80 e 60. Alla seconda, concorrenti di età superiore ai 14 anni, spettano 1.200 euro al primo classificato, secondo e terzo 600 e 400 euro. Nella sezione fotografica verranno premiate le tre immagini più votate dalla giuria: la prima 280 euro, seconda e terza 140 e 80. I concorrenti dovranno presentarsi all’Ufficio dei servizi sociali, in via Riva Villasanta, per la formalizzazione delle iscrizioni. (s. r.)

