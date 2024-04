Pittore trovato morto in casa 

Morto da giorni e sfigurato forse da Gaia, la cockerina che negli ultimi anni era stata la sua unica compagna di vita. Bernd Dieter Gehringer, classe 1947, per tutti a Calasetta era Felix: un eccentrico artista appassionato di pittura, che nel paese in cui si era trasferito ormai diversi anni fa era conosciuto da tutti. Sabato mattina, lo hanno trovato morto e sul suo corpo è stata eseguita un’approfondita ricognizione esterna da parte del medico legale come disposto dalla sostituta procuratrice della Repubblica di Cagliari Rossana Allieri, l’esame ha accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

L’allarme

La scoperta è stata fatta sabato. I vicini di casa da giorni non avevano sue notizie, tutto nell’abitazione di via Mazzini, nel quartiere di Carbonia 2, sembrava essersi fermato: l’auto parcheggiata lungo il vialetto, le finestre chiuse e nessuna traccia di Felix o dell’inseparabile cagnolina. Da qui la decisione di dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nell’abitazione trovandosi di fronte il corpo dell’uomo riverso a terra e la cagnolina che era rimasta chiusa all’interno ormai da giorni. Immediatamente sono stati notati dai soccorritori dei segni sul viso dell’anziano che potrebbero essere stati causati dalla decomposizione o dall’animale, imprigionato nell’appartamento senza cibo né acqua a disposizione, che potrebbe aver sbranato il suo padrone, sfigurandolo.

L’inchiesta

La cagnolina è stata affidata ad alcuni amici, mentre il corpo dell’anziano, trasferito all’ospedale Sirai di Carbonia, è stato sottoposto a un lungo esame esterno da parte del medico legale che ha escluso la morte violenta, per essere poi restituito ai familiari. Pare che ieri pomeriggio sia stato rintracciato un figlio di Bernd Dieter Gehringer che nelle prossime ore potrebbe arrivare in Sardegna.

I funerali

Non è escluso, tuttavia, che l’anziano pittore possa essere seppellito nel cimitero del paese che aveva scelto per trascorrere gli ultimi anni di vita e che ormai da tempo considerava la sua casa.

