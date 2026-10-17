PittaRosso Pink Parade, il Seleni si colora di rosa per la ricerca 

Un’onda rosa per la ricerca contro i tumori. Al Bosco Seleni torna la PittaRosso Pink Parade. Anche l’Ogliastra scende in campo, anzi in camminata, per la ricerca contro i tumori femminili. Oggi l’Ogliastra si mobilita per partecipare alla grande camminata solidale nazionale a sostegno della ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi. Dalla piana del Seleni intorno alle 9 prenderà il via il percorso “Andala Segura”, un tracciato di 1,6 chilometri adatto a tutti: 30 minuti di cammino con dislivello contenuto, tra sentieri, lecci e il paesaggio suggestivo del bosco. L’iniziativa patrocinata dal Comune, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale “Le Falere” e la Pro Loco per la ricerca scientifica sui tumori femminili di Fondazione Veronesi ha un obiettivo: raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca e cura sui tumori femminili.

Per l’occasione si è costituito il Team Ogliastra, che riunirà tutti i partecipanti. Sono tantissime le adesioni pervenute sul sito ufficiale dell'evento.

Il team è quindi pronto a colorare il bosco Seleni. (fr. l.)

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