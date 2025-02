Pittalis: nei fascicoli sulla Moby Prince ricostruzioni datate 

Martedì non è stata una giornata rassicurante per chi si ostina a sperare in una verità processuale sul rogo della Moby Prince, in una svolta giudiziaria che indichi delle responsabilità precise per il rogo del traghetto che il 10 aprile 1991 costò la vita a 140 persone fra passeggeri ed equipaggio, con un marinaio unico superstite. Dall’audizione del procuratore capo di Livorno, Maurizio Agnello, è emerso che la Dda fiorentina ha chiesto al gip di archiviare il procedimento: non c’è motivo di credere che quella strage sia stata voluta, quindi nulla la lega a scenari terroristici o mafiosi che la renderebbero di competenza, appunto, della Direzione distrettuale antimafia. Quanto all’inchiesta livornese aperta nel 2018, gli inquirenti stanno ancora vagliando le 1400 pagine dell’informativa redatta dagli investigatori della Finanza. Ma nel tratteggiarne gli sviluppi è emersa ancora una volta l’ipotesi della nebbia per spiegare la collisione del traghetto con la petroliera Agip Abruzzo. Uno sviluppo che ha demoralizzato le due associazioni di familiari delle vittime, che in un comunicato parlano di “affermazioni sconcertanti”. E hanno spinto il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, il deputato orunese di Forza Italia Pietro Pittalis, a diffondere una nota per assicurare che la ricerca della verità continua.

Presidente Pittalis, possiamo dire che quella di martedì per la sua commissione è stata una seduta inutile?

«Diciamo che è stata utile per comprendere che purtroppo le deficienze investigative nell’immediatezza dei fatti occorsi 34 anni fa furono tali da lasciare ancora l’amaro in bocca. Non fu individuato un responsabile. Non fu accertata l’esatta dinamica del disastro, anche perché non erano state messe sotto sequestro la Moby Prince né l’Agip Abruzzo così da individuarne l’esatta posizione. Non ci furono esami autoptici su un solo cadavere. Non si approfondì il tema del ritardo nei soccorsi, e non posso fare a meno di continuare a chiedermi quante vite si sarebbero potute salvare agendo diversamente».

Martedì è riapparsa l’ipotesi di un disastro causato dalla nebbia. Non suona come parlare di cedimento strutturale per spiegare Ustica?

«Non riesco a capire come continui a restare in campo questa ipotesi, quando tanto la prima commissione di inchiesta quanto la seconda e ora questa terza che ho l’onore di presiedere hanno appurato che quella sera non c’era nebbia, assolutamente. Lo dicono i testimoni che vedono dal porto lo scenario del disastro, lo dice la testimonianza del pilota dell’aereo che sorvola il teatro di quella tragedia, lo dicono le evidenze meteo. Trovo sorprendente che permangano nelle inchieste degli aspetti che dal nostro punto di vista sono da considerare assolutamente esclusi».

Dopo l’audizione Luchino Chessa, il figlio del comandante della Moby Prince, ha detto che dal punto di vista investigativo è come se fossimo tornati al 1991.

«È esattamente così. Io capisco che gli inquirenti debbano stabilire delle verità processuali ancorate a riscontri probatori solidi, però riteniamo che nel nostro lavoro ci fossero degli elementi che si sarebbero potuti utilizzare. In ogni caso noi andiamo avanti, è un nostro preciso dovere dare comunque delle risposte ai familiari delle vittime».

Quali sono i prossimi obiettivi della Commissione?

«Stiamo approfondendo la dinamica del disastro per capire esattamente il posizionamento della Agip Abruzzo. Di sicuro era in area vietata, in una zona dove non poteva fare stazionamento. E vogliamo capire che cosa abbia determinato la rotta della Moby Prince, se sia fondata l’ipotesi di un terzo natante che ha determinato la necessità di correggere la rotta e di conseguenza la collisione».

Quale aggettivo userebbe per definire l’inchiesta della magistratura?

«Siamo di fronte a una ricostruzione datata, superata, ancorata a un’ipotesi che tutte le testimonianze e tutti i riscontri escludono. Si sta seguendo uno schema che non è coerente con tutte le risultanze emerse in questi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA