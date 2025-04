Pittalis (FI): «Interesserò i Ministeri» 

Potrebbe approdare in Parlamento la vicenda legata alle indiscrezioni sul presunto tentativo di sostituire la difesa del Collegio di garanzia elettorale, affidata al professore-avvocato Riccardo Fercia, dopo l’uscita di scena della presidente della Corte d’appello di Cagliari, Gemma Cucca, andata in pensione dopo aver compiuto 70 anni. A rivelarlo è il deputato Pietro Pittalis, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera e segretario regionale di Forza Italia. «Se la notizia fosse fondata», si legge in una nota, «è del tutto evidente che siffatta iniziativa costituirebbe una inusuale e immotivata alterazione della linea difensiva». Il riferimento è all’indiscrezione secondo la quale il Collegio di garanzia della Corte vorrebbe revocare la difesa affidata a Fercia per incaricare l’Avvocatura dello Stato «che si è già pronunciata in senso negativo rispetto al suo coinvolgimento». Da qui l’annuncio di accertamenti. «Verificherò la fondatezza della notizia», assicura, «riservandomi di assumere ogni consentita iniziativa investendo della questione i Ministri competenti».

Nel frattempo, ieri mattina, il docente di Diritto Romano dell’Università di Cagliari, componente del Collegio a cui il 4 aprile era stata assegnata la difesa, ha inviato al presidente facente funzioni della Corte, Massimo Poddighe, una seconda lettera aperta. «È sicuro che il 2 maggio il Collegio discuterà della validità del mandato difensivo conferito ad un avvocato del libero Foro (cioè io)», si legge, «a fronte del patrocinio, ritenuto dalla signoria vostra “obbligatorio” dell’Avvocatura dello Stato». Fercia ribadisce i dubbi su questa ipotesi, che – bisogna chiarirlo – ancora resta un’indiscrezione e non ha i canoni della formalità. «In sostanza», prosegue, «l’Avvocato dello Stato, se si costituisse per il Collegio di Garanzia, dovrebbe a Cagliari chiedere il rigetto della domanda di annullamento dell’ordinanza, e quindi la sua conferma, nell’interesse di un’Amministrazione regionale, laddove invece la Regione, ai suoi più alti livelli, chiede il contrario a Roma tramite il proprio difensore istituzionale, che patrocina un interesse diametralmente opposto (l’annullamento di quella stessa ordinanza) veicolato suo tramite dal Consiglio regionale e dalla delibera di Giunta. Si tratterebbe di un’assurdità di proporzioni francamente epocali». (fr.pi.)

