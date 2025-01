Pittalis (FI) e il centrodestra: «Ora faccia un passo indietro» Il M5S: continuiamo a lavorare 

Visioni e giudizi contrapposti tra i poli sulla bufera che sta soffiando su via Roma e viale Trento. «La decisione del Collegio regionale di garanzia elettorale sulla decadenza di Alessandra Todde potrebbe avere effetti deleteri per gli interessi del territorio e della collettività. La Sardegna rischia di perdere tempo e opportunità. Invitiamo pertanto la presidente a non sottovalutare la gravità della situazione e a fare un passo indietro, restituendo la parola agli elettori», dice Pietro Pittalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia.

D’altro canto, la senatrice Sabrina Licheri scrive su Facebook: «Nessun dubbio sull’integrità e sull’impegno della presidente Todde. Ogni questione sollevata sarà affrontata con determinazione e trasparenza, nel pieno rispetto della legalità e delle istituzioni. Il suo lavoro rappresenta un punto di riferimento essenziale per il futuro della Sardegna».

Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è tranciante: «Se la presidente ha barato con le spese elettorali è giusto riandare al voto, le elezioni si possono vincere o perdere, ma le regole vanno sempre rispettate».

Sul fronte della maggioranza, il gruppo del Movimento Cinque Stelle «esprime la sua vicinanza e assicura piena fiducia alla governatrice, che saprà chiarire tutte le contestazioni nelle sedi competenti. Nel frattempo, in un periodo in cui la Sardegna attende riforme importantissime, continueremo a lavorare per il bene dei sardi e per la Sardegna».

Aldo Salaris (Riformatori) parla di «situazione gravissima» e chiede che la presidente «riferisca immediatamente in Aula, per rispetto ai sardi, che hanno diritto di sapere che ne sarà dei prossimi mesi di governo regionale, senza dover essere vittime di acrobazie giuridiche. Questa instabilità istituzionale rischia di compromettere decisioni fondamentali per i cittadini e lo sviluppo del territorio».

Giuseppe Frau (Uniti per Todde) è «fiducioso in un veloce chiarimento, mentre continuiamo a lavorare senza sosta e con molta determinazione per affrontare i tanti problemi della Sardegna».

Tutti i consiglieri azzurri – Cocciu, Chessa, Maieli, Marras, Piras e Talanas – dicono di essere «fortemente preoccupati», considerano «auspicabile un’assunzione di responsabilità» e sono «pronti per una nuova competizione elettorale».

Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) «conferma il sostegno alla presidente Todde». In una nota, avvertono che andranno «avanti con il nostro mandato politico e la legislatura compatti e determinati nell’esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini, con l’unico obiettivo di rispondere alle numerose sfide che siamo chiamati ad affrontare per il progresso della nostra regione».

Infine, gli assessori. Dopo gli interventi di Armando Bartolazzi (Sanità) e Desirè Manca (Lavoro), arriva la «piena solidarietà e vicinanza alla presidente in questo momento delicato» da parte di Barbara Manca (Trasporti). «La sua integrità, onestà e dedizione al servizio pubblico – dice – sono qualità che ha dimostrato in ogni frangente di questa legisla tura, guadagnandosi la stima e il rispetto di tutti noi». Francesco Spanedda (Enti locali, Finanze e Urbanistica) spiega che Todde «ha sempre dimostrato grande competenza e rispetto per la cosa pubblica», e confida «nell’operato della magistratura, affinché la questione venga chiarita quanto prima».

