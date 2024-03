Pittalis e il nuovo corso di Forza Italia «Siamo il riferimento per i moderati» 

La parola d’ordine è futuro . Forza Italia ha chiuso la sfida delle Regionali al terzo posto nel centrodestra. Ma il partito non è più quello del 1994, tanto meno del 2009, quando trascinava masse come, nella storia Repubblicana, solo la Dc era stata in grado di fare. Insomma, nell’Isola era necessario voltare pagina. E così il leader nazionale Antonio Tajani ha assegnato a Pietro Pittalis il ruolo di segretario regionale del partito, finora ricoperto dall’ex governatore Ugo Cappellacci: «La politica è fatta di ascolto», premette Pittalis, deputato con mille altri incarichi parlamentari. «Ma anche di competenze e di contenuti. Solo così Forza Italia può diventare di nuovo il grande partito dei moderati che è stato. Anche in Sardegna dove ripartiremo, come pare, dall’opposizione».

Non avete ancora perso le speranze?

«Un possibile riconteggio potrebbe riabilitare schede annullate in maniera discutibile. Lo vedo dal livello nazionale, facendo parte della Giunta per le elezioni. Io stesso, nel 2014, ho presentato ricorso per recuperare dei voti».

Truzzu lo farà?

«So che ha incaricato un pool di avvocati, gli stessi che si erano occupati delle elezioni del Molise, poi annullate. Ripeto: quando il divario si assottiglia a un migliaio di voti, bisogna percorrere tutte le strade».

Solinas ha governato davvero così male?

«Mi è dispiaciuto il modo in cui è stato giubilato. Per il resto, ho sempre espresso al presidente Solinas i motivi di criticità sui versanti di Sanità e Trasporti rispetto ai quali si poteva e si doveva fare di più».

Quando fu scelto il candidato, per qualcuno lei avrebbe messo tutti d’accordo.

«Ringrazio chi lo disse. Il centrodestra in Sardegna ha sbagliato nel non comprendere che, al di là del valore delle persone, e Truzzu è senz’altro tra queste, bisognava tenere conto degli umori e delle aspettative. Non si può pensare di imporre soluzioni solo con la forza dei numeri. Spero che sia un metodo da accantonare, proprio perché ci ha portato alla sconfitta, in vista degli imminenti test di Cagliari, Sassari e Alghero».

Ci sono già delle ipotesi di candidato sindaco?

«Bisogna partire da programmi aderenti ai problemi delle comunità, rifuggendo dalle facili promesse e dalla politica fatta di slogan e individuando persone capaci e inattaccabili anche sotto il profilo etico, per attuare progetti seri. Se poi hanno già dimostrato di avere capacità di governo, tanto di guadagnato».

Su Cagliari un nome che circola è quello di Alessandra Zedda.

«Prima di parlare di nomi dobbiamo confrontarci sulle cose da fare. Il nome, poi, non può essere divisivo in una coalizione, ma deve esserci la più ampia convergenza possibile. Colgo l’occasione per lanciare un appello a tutte le forze, soprattutto a quelle civiche, che rappresentano la migliore società civile: lavorino con noi per costruire un progetto di buon governo delle città».

Lei eredita un partito che non è andato male alle elezioni. Sarà una FI più sarda e meno cagliaricentrica?

«Il successo anche in Abruzzo conferma la centralità del partito, che si sta riposizionando come forza radicata nel territorio, attrattiva dell’elettorato moderato. In Sardegna lo dimostrano le performance della Gallura e del Nuorese, dove abbiamo ottenuto il 13 per cento, unitamente a un buon risultato nel Sassarese. C’è molto da lavorare in altri territori, penso soprattutto all’Oristanese e all’Area cagliaritana, dove è necessario intensificare un lavoro sia di natura organizzativa che di proposta politica in grado di intercettare i bisogni reali dei territori».

Il ministro dell’Ambiente Fratin vuole puntare forte sull’eolico off shore.

«Per quanto mi riguarda sono per la tutela dell’Isola, delle sue ricchezze, della sua vocazione ambientale e turistica. Respingeremo al mittente i grandi business che non portano nulla alla Sardegna. Siamo per sviluppare le energie alternative purché siano compatibili con il nostro ecosistema. Il Far West dell’eolico, senza alcuna ricaduta sulla Sardegna, non passerà».

Ricorsi a parte, saranno cinque anni nella trincea dell’opposizione.

«Faremo un’opposizione responsabile e costruttiva. Su tutte le iniziative in grado di migliorare la qualità della vita dei sardi, noi ci saremo. Ma non faremo sconti: la governatrice deve tenere conto che il 49% dei sardi ha votato per le liste centrodestra e il 42% per quelle del Campo largo».

