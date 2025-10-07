Pittalis chiede un’ispezione: il ministro venga nell’Isola 

Il caso Aritzo rimbalza alla Camera. Dopo la morte di Nanni Mereu, stroncato da un infarto davanti all’ambulatorio di guardia medica sguarnito, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis chiede al ministro della Salute Orazio Schillaci di valutare l’ipotesi di un’ispezione nell’Isola affinché sia garantito a tutti i cittadini il diritto alla salute e un sistema sanitario efficace ed efficiente».

L’allarme

Nell’interrogazione rivolta al ministro il parlamentare parla di persistente carenza di personale nei presidi sanitari isolani («l’ambulanza del 118 che arriva dal vicino paese di Sorgono dopo 25 minuti non ha medico a bordo che possa intervenire e che possa fare una diagnosi precisa del malore di Mereu») e altre gravi difficoltà. «La sanità regionale è in caduta libera, presenta gravi e persistenti criticità cui non sembra si stia cercando una soluzione».

In Regione

Anche in Consiglio regionale il tema è caldissimo. Il gruppo di Fratelli d’Italia, in un'interrogazione inviata alla presidente Alessandra Todde e all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi chiede «un piano straordinario d’emergenza per la sanità nuorese, comprendente il potenziamento del personale sanitario, la copertura delle sedi vacanti di medicina generale e pediatria, la riorganizzazione del sistema 118 e del pronto soccorso e l’attivazione di una base di elisoccorso stabile e operativa».

