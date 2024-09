Pittalis: «Anche nell’Isola è iniziato il nuovo corso di FI» 

Il progetto centrista di Forza Italia aggrega. Ieri al T-Hotel con Antonio Tajani non c’erano solo i tre consiglieri (Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras) che hanno aderito al partito, ma anche gli oltre sessanta amministratori da tutta la Sardegna entrati in FI. «È stata una giornata straordinaria che segna il nuovo corso di Forza Italia che si conferma partito inclusivo e aperto a nuovi apporti in tutto il territorio regionale», ha dichiarato a fine serata il segretario regionale e deputato Pietro Pittalis, «anche nell’Isola inseguiamo la crescita dei consensi per costruire un’alternativa al Campo largo e un progetto che ci veda protagonisti ai prossimi appuntamenti menti elettorali». Nella consapevolezza, ha aggiunto, che «le sfide da affrontare sono tante, a iniziare da quella sulle rinnovabili, confermando la nostra avversione all’idea che la Sardegna diventi un far west sia a terra che a mare».

Nella lista di chi aderisce al progetto ci sono sindaci, assessori e consiglieri comunali ed ex amministratori con un passato tra Udc e Psd'Az. Ieri al T-Hotel anche uno degli ex fedelissimi del segretario nazionale sardista Christian Solinas, l'ex assessore agli Enti locali Quirico Sanna. (ro. mu.)

