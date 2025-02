Pitbull vaga in città, recuperato dagli agenti 

Il primo avvistamento a Is Mirrionis, poi in viale San Vincenzo con il pronto intervento degli agenti della Polizia Locale. Si è concluso così il recupero di un pitbull ieri in città, evitando pericoli per la viabilità e per lo stesso cane. Sono state due ragazze a segnalare la presenza dell’animale alla sala operativa della Polizia Locale: proveniente da Is Mirrionis, vagava in viale San Vincenzo, tra strada e marciapiede, mettendo in pericolo la propria incolumità e la sicurezza degli automobilisti. Sono stati due agenti di una pattuglia di motociclisti a raggiungere il cane e trattenerlo in attesa dell’arrivo dei colleghi della sezione Vigilanza Ambientale. Attraverso il microchip si è risaliti all’identità del proprietario e dare un nome al cane: Golia. Il pitbull dal carattere mansueto, era stato smarrito dalla zona dell'ospedale Santissima Trinità. È stato riconsegnato al suo legittimo proprietario.

