Pitbull senza guinzaglio al parco, paura e proteste: «Intervenite» 

Cani senza guinzaglio all'interno del parco di Monte Urpinu, lato via Vidal, in prossimità della chiesetta di Santa Caterina. L’ultima segnalazione arriva da Paola Carta, un'abitante del quartiere e frequentatrice del parco insieme al suo cane.

«Si tratta di cani anche di grossa taglia», dice, «tra cui pitbull. Il rischio di aggressioni è reale. Io stessa, il 16 giugno, ho rischiato di essere aggredita mentre proteggevo il mio beagle». Dice di aver mandato, da gennaio, varie pec e chiamato il Comune e la polizia locale, senza che nessuno venisse incontro alla sua richiesta di controlli e multe. L'assessora al Verde con delega alla gestione dei parchi e degli animali, Luisa Giua Marassi, replica: «Non essendo randagi non è possibile far intervenire il relativo servizio. La polizia locale non ha come luogo di sorveglianza istituzionale i parchi, e interviene solo su segnalazione e in base alle priorità delle richieste e alle pattuglie disponibili. Ho comunque chiesto al Comandante l'intervento di una pattuglia che verrà effettuato compatibilmente con le urgenze che hanno. L'ufficio polizia locale, di cui non ho competenza, dice di aver recepito l'istanza di Carta e risponderanno a breve».

