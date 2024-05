Pitbull scavalca la recinzione e attacca un cane in un giardino 

È di nuovo allarme per i pitbull in libertà nella zona di Flumini. Nei giorni scorsi uno di questi cani, che vagava da solo per le campagne, ha scavalcato la recinzione di una casa e ha attaccato un cagnolino che non ha trovato riparo nel suo cortile. Per fortuna il cane, che si chiama Taxi, non è morto, ma non è in buone condizioni e da giorni è sotto cura. La proprietaria, spaventatissima, ha subito portato il cagnolino dal veterinario, che gli ha riscontrato anche due fratture. Da qui l’appello lanciato su Facebook per aiutare la ragazza a sostenere le spese per una delicata operazione che l’animale dovrà subire.

«Quel che è successo è incredibile», racconta la proprietaria di Taxi, Jessica Cappai, «già da alcuni giorni vedevo girare questo pitbull vicino a casa a Niu Crobu, ho anche chiamato la Polizia locale. Una sera ero dentro casa e sento Taxi guaire: mi affaccio e vedo il pitbull in cortile con il mio cane tra i denti. Poi è scappato. Non si può stare tranquilli neanche in casa propria».

Non è certo la prima volta che cani di grossa taglia si aggirano per il territorio senza custodia, creando allarme tra i residenti. È di qualche giorno fa, ad esempio, la cattura di un pitbull nella zona di Sant’Anastasia , dopo ripetute segnalazioni da parte dei residenti, così com’è nota la vicenda dei pitbull di Foxi per cui era arrivata un’ordinanza del Comune che ne ordinava l’allontanamento, dopo che avevano sbranato alcuni cani e spaventato i residenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA