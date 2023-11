Pitbull sbrana un meticcio e ferisce la proprietaria 

Momenti di paura nel parco giochi di via Dalmazia nei pressi della rotonda che conduce all’ospedale Sirai di Carbonia. A scatenarla è stata ancora una volta l'aggressione di un cane che ha ucciso un meticcio e causato ferite profonde al braccio della proprietaria che cercava di salvarlo.

L’aggressione

Teatro dell’accaduto è stato il parco utilizzato da molti abitanti del quartiere per portare gli amici a quattro zampe a sgambare o a fare i loro bisogni. Come ogni giorno Gisella Zoncheddu era lì con Scooby, un meticcio simile a un pinscher, quando un pitbull dalle dimensioni ben più importanti, sfuggito al controllo del proprietario, si è avventato contro il povero cagnolino. «Sono intervenuta per difenderlo e il cane si è avventato contro di me causandomi delle ferite ad un braccio, giudicate dal personale del pronto soccorso guaribili in 10 giorni e che hanno richiesto anche tre punti di sutura», racconta la signora. Il piccolo Scooby ha avuto la peggio: dopo l’aggressione ha subito un intervento dal veterinario, ma è morto poche ore dopo. A sentire chi vive in zona tra i due cani c’era stato un precedente, quando erano poco più che cuccioli tale da causare «un’antipatia di lunga data». Uno scontro, probabilmente, come frequentemente succede, per la difesa del territorio. Questa volta, alla fine della tenzone, a soccombere è stato il più piccolo e indifeso. Sempre ad ascoltare le voci del quartiere (tutti ne parlano mal volentieri) il proprietario del pitbull, venuto a conoscenza di quanto avvenuto, si è reso da subito disponibile ad intervenire per contribuire alle spese.

I precedenti

Quello di qualche giorno fa non è il primo episodio simile avvenuto nella stessa zona. Circa due mesi fa, parrebbe che un altro cagnolino abbia subito la stessa sorte sempre a causa di un'aggressione. Tra gli abitanti del quartiere ovviamente c’è molta apprensione che si sta trasformando sempre più in paura: a detta di alcuni portare il cane a passeggiare sta diventando sempre più rischioso. A dire il vero nell’ultimo periodo il problema è sempre più diffuso in tutta la città a causa di diversi cani lasciati liberi di girovagare da padroni disattenti. Per questo motivo nei prossimi giorni potrebbe partire una petizione per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

