Pitagora, gli studenti non entrano a scuola  

Molti studenti del liceo scientifico Pitagora di Selargius eri non sono entrati a scuola. Il motivo? «Nonostante ci abbiano avvisato del fatto che sarebbe mancata l'energia elettrica, e quindi saremmo rimasti senza luce, ci hanno detto che le lezioni si sarebbero svolte regolarmente», dichiara Christian Massa, uno studente, che aggiunge: «Non riteniamo giusto entrare non potendo usare ad esempio le lavagne Lim, le macchinette, e altro ancora».

Dal canto suo, la dirigente scolastica Paola Cossu afferma che «il problema non esiste. Le giornate ora si sono allungate e c'è luce fino a tardi, e in più non c'è il problema dell'accensione del riscaldamento. La lim? Si possono utilizzare altre modalità didattiche, e comunque oggi la corrente ci sarà di nuovo. Anche ieri sarebbero potuti entrare ma in molti non l'hanno fatto. Ritengo si sia alzato un polverone inutile, la situazione è stata ingigantita». (ste. lap.)

