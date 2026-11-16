Il terremoto politico che ha travolto il Comune di Quartucciu, con le dimissioni di nove consiglieri tra cui la vicesindaca Elisabetta Contini e la fine anticipata della Giunta di Pietro Pisu, riapre il confronto sul futuro della città. A analizzare le ragioni della crisi è Gilberto Pisu, sindaco dal 2001 al 2004 in quota Forza Italia e osservatore di lungo corso della politica locale. «Ricandidarmi? Non lo escludo. Ma spero che si trovi un accordo tra Contini e l’opposizione per una lista comune, al quale se serve sono pronto a dare una mano».

L’attacco

Di certo il suo giudizio sull’amministrazione targata Pietro Pisu è impietoso. «Un’amministrazione iniziata male, che era inevitabile finisse in questo modo. Frutto di una disarmonia, nata con il tradimento e la scomparsa del compianto Tonino Meloni, mio grande amico», dice riferendosi al fatto che l’allora vicesindaco, morto per un infarto nell’aula consiliare il 28 aprile del 2022, fosse stato escluso dai candidati in vista della tornata elettorale successiva. Ma la rottura, secondo Gilberto Pisu, riguarda anche il metodo di governo, ovvero uno dei motivi principali che avrebbero portato alla caduta anticipata della Giunta Pisu: «Dai Consigli comunali convocati al mattino, all’abolizione delle commissioni consiliari, sino a questioni decisive come il Piano di risanamento, le opere di urbanizzazione, gli aumenti volumetrici nelle aree commerciali a Le Vele e i passi carrabili. Tutto senza una vera partecipazione collegiale». Senza a suo avviso risolvere i problemi concreti della città. «Il famoso museo è ancora chiuso e i commercianti di via Rosselli e via Don Minzoni sono sul piede di guerra. Oltre ad un organico comunale sottodimensionato, Polizia Municipale compresa».

L’endorsement

Dunque alle prossime elezioni Gilberto Pisu si schiera apertamente dalla parte dell’ex vicesindaca Contini. «Auspico che possa trovare la serenità necessaria per affrontare questa esperienza con il giusto piglio». Racconta di aver parlato con i cittadini, che in giro per la città gli hanno chiesto un suo parere, e ritorna sul rapporto tra le parti: «C’era un patto tra Elisabetta e Pietro, ma quest’ultimo non lo ha rispettato. Sicuramente se Contini fosse uscita dalla maggioranza, Pisu le avrebbe revocato le deleghe». In vista del voto però, teme la nascita di una terza lista: «Spero che Contini e l’opposizione possano trovare un accordo e avvicinarsi. Una terza lista disperderebbe i consensi e favorirebbe Pietro Pisu». La sua analisi, infine, guarda più indietro, al 1983 e alla mobilitazione popolare per l’autonomia di Quartucciu. «Oggi i cittadini sembrano non sono più interessati alla politica locale – conclude con amarezza –. Prima ai Consigli comunali partecipavano centinaia di persone, merito anche dei partiti che avevano un ruolo importante con le loro sedi in via Nazionale».