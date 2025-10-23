VaiOnline
AR/S – Arte Condivisa.
24 ottobre 2025 alle 00:35

Pistoletto apre a Cagliari Contemporanea: immaginare oltre (e con) l’Ia 

Oggi il via con il maestro dell’arte povera per il progetto curato da Cristiana Collu 

Chiusa la “chiamata alle arti” entro oggi nel vivo Contemporanea, l’Arcipelago dei futuri che sino a domenica raduna alla Manifattura di Cagliari le comunità creative, artiste e artisti, amministratrici e amministratori, operatrici e operatori culturali e innovatori sociali sotto l’egida della piattaforma AR/S – Arte Condivisa. E spetterà al grande artista Michelangelo Pistoletto il compito di aprire la tre giorni.

Confronti

Diretta da Franco Carta, Contemporanea arriva alla sua quarta edizione e si trasforma con il progetto ideato e curato da Cristiana Collu, con la partecipazione di Maura Gancitano, Andrea Colamedici e Tlon. Ma vediamo insieme il programma. Il via dunque stasera alle 18 con il maestro dell’arte povera Michelangelo Pistoletto che dialogherà con Cristiana Collu. Seguiranno i saluti istituzionali, quindi alle 19.15 voce a Maura Gancitano e Andrea Colamedici sul tema “Immaginare con meraviglia. La creatività come infrastruttura del futuro”. Domani il tema sarà: Confrontarsi e fare. Quali sfide concrete dobbiamo affrontare e come possiamo agire insieme? Si parte alle 10 con l’ntervento di apertura di Franco Carta con “10 anni di AR/S” e Cristiana Collu con “Manifesto dei Futuri”. Alle 10.30 via al panel “Architetture di resilienza: città che imparano dai territori” con Umberto Vattani, Stefano Monti (da remoto) e Izaskun Chinchilla moderati da Cristiana Collu. Alle 11.30 primo round di workshop "Quali intelligenze? Alfabetizzazione all’Ia generativa” con Andrea Colamedici e Luna Bianchi. Un laboratorio per avvicinarsi in modo consapevole all’intelligenza artificiale generativa, scoprendo strumenti, potenzialità e limiti. L’obiettivo? Fornire una bussola critica e operativa per orientarsi tra modelli di testo, immagine e audio con panoramica degli strumenti principali, esercizi guidati di utilizzo, confronto su come questi strumenti incidono sulla creatività e sulla cultura. Il tutto per entrare in possesso di una cassetta degli attrezzi critica per usare l’Ia generativa senza subirne i miti, comprendendone davvero possibilità e vincoli.

Dal cibo alle arti

Alle 13.15, Tactical food flux ovvero il pranzo/laboratorio con Martí Guixé. Dalle 15 secondo workshop: “Immaginari algoritmici: musica, arte e intelligenza artificiale” on Alex Braga, Maura Gancitano e Giulia Boero (su Ia e romanticismo, talk su suo podcast RaiPlay Sound). Un workshop critico-creativo dedicato al rapporto tra musica, arte e intelligenza artificiale. Il tutto per esplorare le potenzialità dell’Ia come strumento per la creazione aumentata, interrogando le nuove forme di collaborazione tra esseri umani e macchine e riflettendo su come l’etica e la visione artistica possano orientare lo sviluppo tecnologico. Attività: sperimentazioni collettive con sistemi generativi di immagini e testi; analisi critica e rielaborazione dei risultati; confronto tra pratiche artistiche e tecnologiche. Lo scopo è fornire ai partecipanti un Atlante degli immaginari spurî, raccolta di opere e riflessioni nate durante il laboratorio. Alle 18.30 la performance collettiva di Giorgiomaria Cornelio “Estasi a Cupertino. Tecnologia, sacralità e futuro” Che cosa accade quando la tecnologia diventa una forma di estasi? Può un dispositivo come l’iPhone sostituire la preghiera, o un uliveto a Cupertino diventare un luogo sacro? A seguire Gavino Murgia e Alex Braga in concerto. Il tema di domenica sarà: Restituire e lasciare traccia Cosa ci portiamo via e come lo mettiamo in pratica? Dalle 9.30 il workshop finale “La barca che ci porta oltre” con Gancitano, Colamedici e Francesco D’Isa. Conclusioni teoriche del laboratorio con Martí Guixé e alle 12.15 progetti e Manifesto dei Futuri. (red. cult.)

