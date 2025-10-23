Pistoletto apre a Cagliari Contemporanea: immaginare oltre (e con) l’Ia 

Chiusa la “chiamata alle arti” entro oggi nel vivo Contemporanea, l’Arcipelago dei futuri che sino a domenica raduna alla Manifattura di Cagliari le comunità creative, artiste e artisti, amministratrici e amministratori, operatrici e operatori culturali e innovatori sociali sotto l’egida della piattaforma AR/S – Arte Condivisa. E spetterà al grande artista Michelangelo Pistoletto il compito di aprire la tre giorni.

Confronti

Diretta da Franco Carta, Contemporanea arriva alla sua quarta edizione e si trasforma con il progetto ideato e curato da Cristiana Collu, con la partecipazione di Maura Gancitano, Andrea Colamedici e Tlon. Ma vediamo insieme il programma. Il via dunque stasera alle 18 con il maestro dell’arte povera Michelangelo Pistoletto che dialogherà con Cristiana Collu. Seguiranno i saluti istituzionali, quindi alle 19.15 voce a Maura Gancitano e Andrea Colamedici sul tema “Immaginare con meraviglia. La creatività come infrastruttura del futuro”. Domani il tema sarà: Confrontarsi e fare. Quali sfide concrete dobbiamo affrontare e come possiamo agire insieme? Si parte alle 10 con l’ntervento di apertura di Franco Carta con “10 anni di AR/S” e Cristiana Collu con “Manifesto dei Futuri”. Alle 10.30 via al panel “Architetture di resilienza: città che imparano dai territori” con Umberto Vattani, Stefano Monti (da remoto) e Izaskun Chinchilla moderati da Cristiana Collu. Alle 11.30 primo round di workshop "Quali intelligenze? Alfabetizzazione all’Ia generativa” con Andrea Colamedici e Luna Bianchi. Un laboratorio per avvicinarsi in modo consapevole all’intelligenza artificiale generativa, scoprendo strumenti, potenzialità e limiti. L’obiettivo? Fornire una bussola critica e operativa per orientarsi tra modelli di testo, immagine e audio con panoramica degli strumenti principali, esercizi guidati di utilizzo, confronto su come questi strumenti incidono sulla creatività e sulla cultura. Il tutto per entrare in possesso di una cassetta degli attrezzi critica per usare l’Ia generativa senza subirne i miti, comprendendone davvero possibilità e vincoli.

Dal cibo alle arti

Alle 13.15, Tactical food flux ovvero il pranzo/laboratorio con Martí Guixé. Dalle 15 secondo workshop: “Immaginari algoritmici: musica, arte e intelligenza artificiale” on Alex Braga, Maura Gancitano e Giulia Boero (su Ia e romanticismo, talk su suo podcast RaiPlay Sound). Un workshop critico-creativo dedicato al rapporto tra musica, arte e intelligenza artificiale. Il tutto per esplorare le potenzialità dell’Ia come strumento per la creazione aumentata, interrogando le nuove forme di collaborazione tra esseri umani e macchine e riflettendo su come l’etica e la visione artistica possano orientare lo sviluppo tecnologico. Attività: sperimentazioni collettive con sistemi generativi di immagini e testi; analisi critica e rielaborazione dei risultati; confronto tra pratiche artistiche e tecnologiche. Lo scopo è fornire ai partecipanti un Atlante degli immaginari spurî, raccolta di opere e riflessioni nate durante il laboratorio. Alle 18.30 la performance collettiva di Giorgiomaria Cornelio “Estasi a Cupertino. Tecnologia, sacralità e futuro” Che cosa accade quando la tecnologia diventa una forma di estasi? Può un dispositivo come l’iPhone sostituire la preghiera, o un uliveto a Cupertino diventare un luogo sacro? A seguire Gavino Murgia e Alex Braga in concerto. Il tema di domenica sarà: Restituire e lasciare traccia Cosa ci portiamo via e come lo mettiamo in pratica? Dalle 9.30 il workshop finale “La barca che ci porta oltre” con Gancitano, Colamedici e Francesco D’Isa. Conclusioni teoriche del laboratorio con Martí Guixé e alle 12.15 progetti e Manifesto dei Futuri. (red. cult.)

