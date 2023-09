Pistole e manganelli per i vigili  

Non solo spray urticante: i vigili urbani saranno dotati anche di pistole e “mazzette” di segnalazione, cioè manganelli. E in futuro avranno a disposizione il taser, l’arma a impulso elettrico già utilizzata da carabinieri e poliziotti nelle situazioni più pericolose. «Questo consentirà alla nostra Polizia locale di poter operare con maggiore sicurezza, di giorno e la notte», commenta il vicesindaco Tore Sanna, che sul problema della carenza di personale annuncia: «A gennaio dovremmo essere in grado di assumere quattro nuovi vigili, rafforzando la squadra».

Iter già avanzato

Il primo “sì” è arrivato in Giunta con il via libera al regolamento per la disciplina dell’armamento del corpo della Polizia locale. «Ora il documento sarà discusso nelle commissioni, poi dovrà essere approvato dal Consiglio comunale», spiega il vicesindaco. Nel regolamento - dodici pagine e diciannove articoli - sono definiti i requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione delle munizioni, modalità di utilizzo, addestramento e custodia. Compresa la tipologia delle armi in dotazione destinate ai vigili quartesi, a partire «dalla pistola semiautomatica calibro 9x21. Il numero complessivo delle armi in dotazione al corpo di Polizia locale», si legge nella bozza di regolamento proposta dalla Giunta, «è pari al numero degli appartenenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5 per cento». Nel documento è ribadito anche il sì allo spray urticante anti aggressione - già utilizzato dagli agenti quartesi - purché «per le caratteristiche tecniche sia stato certificato come strumento efficace ma non lesivo».

Le scariche elettriche

Il nuovo regolamento autorizza anche l’uso del taser: «Le armi comuni a impulso elettrico potranno costituire dotazione di reparto, la loro assegnazione dovrà essere preceduta da un periodo di sperimentazione che si conclude favorevolmente». La dotazione però avverrà in un secondo momento. «L’obiettivo è arrivare a un ammodernamento generale del corpo di Polizia locale, in modo che possa svolgere il servizio al meglio», aggiunge Sanna.

Fondi già disponibili

Le risorse per l’acquisto delle pistole ci sono già: novantamila euro stanziati di recente dal Comune in bilancio, anche a seguito del richiamo arrivato dalla Prefettura che sollecitava l’armamento dei vigili urbani. Una novità che di fatto consentirà di attivare un servizio notturno della Polizia locale. «Questo comporterà una nuova organizzazione e dipenderà anche dal numero degli agenti in servizio, ma già dall’inizio del prossimo anno contiamo di assumere quattro nuovi vigili», assicura il vicesindaco, che aggiunge: «Stiamo agendo in un contesto urbano e metropolitano, questo ci imporrà prima o poi di arrivare a forme di collaborazione con gli altri corpi di Polizia locale, di Cagliari, Quartucciu e Selargius in particolare».

