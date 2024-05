Pistole ai vigili, sindacati all’attacco 

Nemmeno il tempo di cominciare il servizio, che già monta la polemica per le armi in dotazione alla Polizia locale. A sollevare il polverone sono alcune delle rappresentanze sindacali che nelle ultime settimane hanno aperto un tavolo con l’amministrazione anche per discutere la questione relativa all’orario di lavoro: gli agenti – sostengono - starebbero andando in strada non con le pistole con cui si sono esercitati al poligono di tiro ma con armi differenti che non hanno mai usato.

La denuncia

«La questione è molto grave» spiega il segretario generale della Uilflp Mimmo Foddis, «è stato attivato il servizio in strada con le pistole, hanno consegnato le armi senza però alcuna prova pratica». Al poligono di tiro nei mesi scorsi, aggiunge Foddis, «le prove sono state fatte con pistole diverse, di diverso calibro e di diversa marca. Il corso per utilizzare le armi in dotazione è stato invece programmato a giugno e quindi hanno fatto partire un servizio senza che gli agenti siano in grado di utilizzare le pistole che gli sono state date . Stanno mandano in strada personale con strumenti che non conoscono».

La replica

Ponta la replica dal Comune: «Nonostante non fosse obbligatorio per legge, l’amministrazione ha ritenuto utile programmare la partecipazione ad altri corsi, dopo quelli già effettuati, per garantire ulteriore formazione e permettere agli agenti di acquisire ulteriore consapevolezza. Corsi che prenderanno il via il prossimo 5 giugno».

Per la verità la questione dell’armamento alla Polizia locale aveva suscitato aspre polemiche ben prima che agli agenti fossero consegnate le pistole. I sindacati infatti lamentavano da una parte, l’età media degli agenti, adesso molto alta per poter avere un’arma, e dall’altra la mancanza di un’armeria idonea, la cui realizzazione è stata però finanziata di recente. C’era poi il problema, anche questo poi risolto, che gli utenti dell’Università della Terza età condividessero gli stessi accessi ai locali con la Polizia locale.

Gli orari notturni

La consegna delle pistole sarebbe dovuto essere inoltre il preludio ai servizi notturni, in caso di necessità. Come nei giorni scorsi per lo spazzamento notturno in via sperimentale in programma martedì scorso senza le auto parcheggiate (invece i vigili non c’erano). Questo perché è in corso una vertenza proprio sul punto e anche le Rls, rappresentanze sindacali per la sicurezza dei lavoratori, si sono pronunciate affermando che gli agenti potranno svolgere il servizio notturno con le armi solo quando ci sarà il nuovo regolamento sull’orario di lavoro che il Comune sta per approvare.In tutto sono 56 gli agenti che hanno sostenuto le prove al poligono di tiro e alla fine hanno ottenuto il diploma per il maneggio delle pistole.

RIPRODUZIONE RISERVATA