Pistole ai vigili, conto alla rovescia 

Per vederli in strada armati bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma nel frattempo è iniziata la distribuzione delle pistole agli agenti della Polizia locale che sono risultati idonei.

In tutto, tra ufficiali e non, sono una cinquantina quelli che nei mesi scorsi hanno sostenuto le prove al poligono di tiro e che alla fine hanno ottenuto il diploma per il maneggio delle pistole.

Tutto pronto

Ora però, prima di iniziare il servizio armati, oltre a terminare la consegna, occorrerà distribuire i tesserini aggiornati, che oltre al nome degli agenti, indicano il decreto di pubblica sicurezza per l’assegnazione dell’arma, il numero di matricola e così via.

Si è quindi alla fine di un iter lunghissimo: è da anni infatti che si parlava di armare il corpo di Polizia locale, ma per un motivo o per l’altro, il progetto non era mai andato a buon fine. Ma adesso che si è alle battute finali non si placa la polemica dei sindacati che già da tempo avevano fatto presente alcuni problemi sulla questione dell’armamento e chiesto un incontro all’amministrazione.

Sindacati critici

«Per quanto ci riguarda» spiega Mimmo Foddis segretario regionale organizzativo Uilflp, «abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo specifico legato alla questione dell’armamento per discutere di vari problemi». Tra questi, prima di tutto, «la questione legata all’armeria» aggiunge Foddis, «ai lavoratori infatti, allo stato attuale, viene imposta la spesa aggiuntiva a loro carico, per dover costruire a loro volta una blindatura dove detenere l’arma». A questo, «si aggiungono poi i problemi legati all’età non più giovanissima di alcuni operatori di Polizia locale, che potrebbe creare problemi organizzativi soprattutto in occasione di servizi anche notturni».

La nostra preoccupazione quindi, dice ancora il segretario, «è indirettamente legata al fatto che l’armamento è stato imposto senza tenere conto di questi fattori. Ecco perché abbiamo chiesto un tavolo. Abbiamo parlato con il vice sindaco che ci ha promesso che avremmo discusso della questione con gli addetti ai lavori».

Un altro problema all’attenzione del sindacato è anche «quello dei non idonei, che andrebbero ridimensionati rispetto alle loro funzioni e sembrerebbe che ci sia l’intenzione di portare il mestiere da agente di polizia locale a rapporto impiegatizio e questo andrebbe a ledere la figura professionale dell’agente. La Uil non si fermerà nel caso in cui questi problemi non vengano risolti».

La Rsu

Sulla questione armi interviene anche Alessandro Capulli, agente di Polizia locale e rappresentante della segreteria aziendale del sindacato unitario lavoratori di Polizia locale Sulpl, «È stato fatto un regolamento che non condividiamo ma l’amministrazione ha deciso comunque di andare avanti. Ne prendiamo atto ricordando che il problema più grande è quello di non avere un’armeria idonea per la custodia di tutte le pistole in dotazione, in quanto non attrezzata come prevedono le norme». Dal Comune non arrivano repliche riguardo alla vertenza sindacale.

