«Pistola elettronica per i vigili urbani» 

La pistola elettrica Taser potrebbe presto essere un nuovo strumento in possesso degli agenti della polizia municipale. A chiederlo è il consigliere comunale e regionale della Lega Andrea Piras che ha presentato una mozione che forse già martedì prossimo, in occasione della votazione del nuovo regolamento sicurezza di polizia urbana, potrebbe essere discussa in aula in Consiglio comunale. «La mozione che impegna il sindaco ad autorizzare la sperimentazione dell’utilizzo del taser per gli agenti del corpo della Polizia locale di Cagliari sarà, finalmente, discussa nel Consiglio in una delle prossime sedute», dice. E poi aggiunge: «Gli agenti avrebbero a disposizione un’arma non letale che può al contempo essere strumento di prevenzione e contrasto dei crimini, utile sia per proteggere la propria incolumità sia quella di altri cittadini». Per l’esponente della Lega «si tratta di un tema importante che riguarda la sicurezza dei nostri agenti della polizia locale e che, quindi, merita di essere discusso il più presto possibile, visto che stiamo andando verso l’approvazione del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA