Pistis, sosta selvaggia ai piedi delle dune 

Sosta selvaggia a Pistis. Esauriti i 75 stalli regolari a pagamento, l’area davanti alla splendida spiaggia della Costa Verde viene presa d’assalto dagli automobilisti che posteggiano i propri mezzi un po’ dove capita: ai piedi delle dune, in doppia fila e ovunque sia possibile ritagliare un fazzoletto di terra sufficiente a ospitare una vettura. Il risultato è lo stesso già registrato in passato: viabilità in tilt, vie d’uscita bloccate e cittadini infuriati.

In molti nei giorni scorsi hanno filmato con i propri telefonini la situazione del parcheggio e le immagini sono rimbalzate da un cellulare all’altro. Foto e filmati hanno raggiunto anche il Municipio di via Pietro Leo contribuendo ad animare, ancora una volta, il dibattito tra maggioranza e opposizione su una questione sempre attuale. «Interverremo – promette il sindaco di Arbus Paolo Salis –. Conosciamo molto bene la situazione, ma il prossimo anno le cose saranno diverse, più controlli e regole severe». Dall’altra parte, il consigliere di minoranza Agostino Pilia, chiede di passare dalle parole ai fatti: «Non è possibile continuare a procrastinare, rinviando qualunque intervento all’anno che verrà. Da due anni la situazione dei parcheggi a Pistis è sempre la stessa. Per la Costa Verde serve un piano del traffico, basta improvvisare».

