Arbus.
19 agosto 2025 alle 00:33

«Pistis sommersa dai rifiuti: una vergogna» 

La denuncia dell’associazione che gestisce il villaggio turistico sulla Costa Verde 

Sommerso dai rifiuti. Nel periodo di Ferragosto la situazione di Pistis, villaggio turistico della Costa Verde, è diventata grave: alla maleducazione dei tanti bagnanti e all’assenza di isole ecologiche, si è aggiunta la mancata bonifica delle discariche a cielo aperto da parte della ditta del servizio porta a porta. Ieri a denunciare il degrado è stata l’associazione “Le dune di Pistis” che gestisce il villaggio: «Dal 15 agosto la situazione non migliora. Abbiamo segnalato il caso al Comune di Arbus. Nulla è cambiato. Così non si può andare avanti. Qualche giorno ancora di pazienza, poi saremo costretti a fare denuncia agli organi competenti. È una questione di decoro e di salute».

Sul posto

Piccole sdraio da spiaggia, bottiglie vuote, sacchi stracolmi di immondizia, cartoni con resti di pizza, lattine, zaini e altro ancora. Pistis, il villaggio più gettonato del litorale di Arbus, che accoglie anche i pendolari della provincia di Oristano e numerosi turisti, per l’associazione e il suo presidente, Pietro Martis, rappresenta «uno scempio totale in un angolo di paradiso, nell’area delle dune di sabbia, un paesaggio naturale di rara bellezza. Lo scenario che si presenta in questi giorni di grande affluenza è segnato da un’emergenza rifiuti che offusca l’immagine della nostra località». E il direttivo, in una nota scritta, punta il dito contro «l’assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, in piena stagione balneare, ha generato accumuli visibili ovunque: un biglietto da visita indegno per chi sceglie Pistis come meta di vacanza. Un danno all’ambiente e alla salute pubblica che compromette anche il valore turistico ed economico di un territorio che dovrebbe essere custodito e valorizzato. È inaccettabile che, in un lembo di paradiso come il nostro, l’incuria e la cattiva gestione prevalgano sulla responsabilità e sul rispetto. Occorre un cambio di rotta. La tutela e il decoro del territorio devono tornare al centro delle scelte amministrative».

Nuove regole

«Appena i residenti della borgata marina - dice il vice sindaco e assessore all’ambiente, Simone Murtas - hanno segnalato le discariche sparse nel villaggio, ho chiesto alla società che gestisce il servizio di provvedere alla bonifica. Inoltre, ho incaricato la Polizia municipale per un sopralluogo lungo tutto il litorale. L’obiettivo è verificare la situazione specifica della raccolta dei rifiuti, necessaria per stabilire il da farsi». Murtas ricorda che «l’abbondano del sacchetto selvaggio nelle località turistiche, a cominciare dalle spiagge, è una piaga che si ripete puntualmente ad ogni stagione balenare. La ricetta potrebbe essere la modifica del bando di gara in vista dell’imminente scadenza del vecchio appalto. Inseriremo particolari servizi al fine di evitare le troppe criticità che inevitabilmente succedono in un Comune costiero».

