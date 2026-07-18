VaiOnline
Iglesias
19 luglio 2026 alle 00:33

Pistis replica ai Riformatori: «Scelta ponderata» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue il confronto politico a Iglesias dopo il passaggio della consigliera Valentina Pistis dalla minoranza alla maggioranza del sindaco Usai. Dopo la nota ricevuta dai Riformatori Sardi, arriva la replica della consigliera.

I Riformatori hanno definito il suo ingresso in maggioranza «una scelta esclusivamente personale», precisando l’estraneità del partito, Pistis ribatte parlando di «una scelta amministrativa ponderata, al termine di un percorso di confronto e di condivisione su progetti concreti per il bene e il futuro di Iglesias. L'ingresso nella maggioranza è la naturale evoluzione di un percorso costruito sui contenuti». Rivendicando oltre vent'anni di militanza nei Riformatori, Pistis denuncia che «lo stesso metro di giudizio non è stato applicato nei confronti di altri esponenti dei Riformatori Sardi presenti in Giunte di centrosinistra».

Intanto non si placano le polemiche della minoranza dopo il rinnovo delle commissioni, che ha portato Pistis alla presidenza della Commissione Bilancio. Il consigliere Antonio Zedde interviene sulla scelta condivisa dell'opposizione di astenersi nelle votazioni e di non indicare vicepresidenti: «Non avremmo avuto problemi a gestire l'elezione dei vicepresidenti, ma abbiamo deciso di condividere la linea dei restanti gruppi di opposizione con la scelta di astenersi. La maggioranza ha intrapreso un percorso di revisione del proprio assetto, secondo dinamiche interne che riguardano loro e che non intendiamo condividere». Il consigliere Federico Melis rilancia chiedendo «che si ricominci a fare politica vera e a rispettare il ruolo dell'opposizione come di ostruzionismo alla maggioranza, fondamentale in democrazia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Morti e fiamme: inferno sulla 125

Frontale davanti alla galleria di Solanas: due vittime e 12 feriti, collina a fuoco 
l R. Carta, Serreli, Serusi
Inferno sulla 125

I pericoli della strada del mare: «Velocità e sorpassi, troppi rischi»

La sindaca di Sinnai Pusceddu: complicato trovare soluzioni L’arteria verso il Sarrabus è rimasta chiusa per molte ore 
Roberto Carta
La tragedia

Tragico impatto, ciclista perde la vita lungo la statale 128

Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è stato travolto da una Citroen C3 
Piera Serusi
Emergenza incendi

Mille ettari in fumo, aziende in ginocchio

Danni ingenti da Noragugume a Ottana dove brucia un parco fotovoltaico 
Corte dei Conti

Consiglio, archivio in cenere: nessun colpevole, «radici perse»

Nel 2022 un incendio cancellò la memoria storica del parlamento regionale: danno da 187 milioni di euro 
Francesco Pinna
ambiente

Caos Mari Pintau, paradiso maltrattato E fioccano le multe

Parcheggio selvaggio e niente servizi nella spiaggia-cartolina di Quartu 
Giorgia Daga
La nuova norma

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 
Il caso

Scontro politico su Roggero

Salvini fa visita al gioielliere in cella. Conte (M5S): «Sciacallaggio» 