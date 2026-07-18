Pistis replica ai Riformatori: «Scelta ponderata» 

Prosegue il confronto politico a Iglesias dopo il passaggio della consigliera Valentina Pistis dalla minoranza alla maggioranza del sindaco Usai. Dopo la nota ricevuta dai Riformatori Sardi, arriva la replica della consigliera.

I Riformatori hanno definito il suo ingresso in maggioranza «una scelta esclusivamente personale», precisando l’estraneità del partito, Pistis ribatte parlando di «una scelta amministrativa ponderata, al termine di un percorso di confronto e di condivisione su progetti concreti per il bene e il futuro di Iglesias. L'ingresso nella maggioranza è la naturale evoluzione di un percorso costruito sui contenuti». Rivendicando oltre vent'anni di militanza nei Riformatori, Pistis denuncia che «lo stesso metro di giudizio non è stato applicato nei confronti di altri esponenti dei Riformatori Sardi presenti in Giunte di centrosinistra».

Intanto non si placano le polemiche della minoranza dopo il rinnovo delle commissioni, che ha portato Pistis alla presidenza della Commissione Bilancio. Il consigliere Antonio Zedde interviene sulla scelta condivisa dell'opposizione di astenersi nelle votazioni e di non indicare vicepresidenti: «Non avremmo avuto problemi a gestire l'elezione dei vicepresidenti, ma abbiamo deciso di condividere la linea dei restanti gruppi di opposizione con la scelta di astenersi. La maggioranza ha intrapreso un percorso di revisione del proprio assetto, secondo dinamiche interne che riguardano loro e che non intendiamo condividere». Il consigliere Federico Melis rilancia chiedendo «che si ricominci a fare politica vera e a rispettare il ruolo dell'opposizione come di ostruzionismo alla maggioranza, fondamentale in democrazia».

RIPRODUZIONE RISERVATA