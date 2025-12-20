Pistis derubato: l’oboe è la mia voce 

Firenze. È illustre la vittima dell’ultimo furto in treno: Giovanni Pistis, primo oboe dell’opera di Roma, è stato depredato del suo strumento, oltre che del tablet e dello zaino, su un Frecciarossa fermo alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il musicista, genovese di origini sarde, era in partenza per Roma dopo un doppio concerto a Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Arrivato a Roma, Pistis ha sporto denuncia. L’oboe, nuovo, ha un valore stimato tra i 10 e i 14 mila euro e, come sottolinea il musicista, «È la mia voce». E poi: «Non si tratta solo di un oggetto economico o affettivo, ma di uno strumento scelto con cura: trovarne uno identico è praticamente impossibile». Pistis offre una ricompensa per chiunque possa fornire informazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA