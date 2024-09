Piste trappola per bici e moto 

Quel cordolo in metallo dovrebbe garantire la sicurezza sulla pista ciclabile. In realtà è diventato una vera trappola per ciclisti e motociclisti che percorrono viale Repubblica: numerosi gli incidenti e le cadute dopo aver anche soltanto sfiorato quella delimitazione. Il problema è stato segnalato diverse volte al Comune, si chiede una soluzione diversa per evitare ulteriori pericoli in strade già ricche di insidie e c’è chi è pronto a presentare denuncia.

Gli incidenti

Nei mesi estivi si sono registrati diversi episodi che hanno evidenziato tutta la pericolosità di viale Repubblica. Ci sono stati quattro ciclisti che hanno urtato il cordolo di metallo e sono finiti a terra, riportando vari traumi e fratture. Fra loro anche l’avvocato Carlo Pau che in una lettera inviata al sindaco Massimiliano Sanna e al comandante della polizia locale Gianni Uras ha raccontato quanto gli è accaduto nelle settimane scorse. «Mi ero recato in scooter in uno studio oculistico in viale Repubblica – scrive – terminata la visita, dopo aver preso la moto per andare inavvertitamente ho sfiorato il manufatto metallico. Automaticamente ho perso l’equilibrio e sono finito a terra». Fortunatamente la velocità dello scooter era bassissima ma è bastato quel leggero impatto per provocare la caduta dell’avvocato Pau che aveva rimediato una serie di lesioni, traumi e la frattura di una costola.

L’appello

Il legale sottolinea che «il manufatto metallico costituisce grave pericolo per l’incolumità delle persone, si impone la necessità di un suo smantellamento e l’installazione di un altro manufatto meno pericoloso prima che, in termini di assoluta certezza, ci scappi letteralmente il morto».

Le altre insidie

Le piste ciclabili non sono l’unico incubo sulle strade cittadine. Un altro elemento di alto rischio sono gli attraversamenti pedonali sistemati a ridosso delle rotatorie o subito dopo le curve, in tratti in cui la visibilità è ridotta e per i pedoni è davvero pericoloso avventurarsi sulle zone zebrate. Solo qualche settimana fa una donna era stata travolta proprio mentre attraversava sulle strisce pedonali all’uscita della rotatoria di piazza Manno.

