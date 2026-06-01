Piste nuove ma senza bici: è polemica 

Nuovo anello ciclabile completato, ma di fatto snobbato da chi usa la bicicletta per gli spostamenti in città. Da via Primo Maggio a via della Libertà, il serpentone rosso a bordo strada viene usato perlopiù da pedoni e amanti della corsa. «Un errore realizzare le piste in quelle vie, sono pericolose e nessuno le usa», attacca Riccardo Cioni, consigliere di minoranza. «Un ottimo progetto», risponde il presidente Fiab Cagliari Virgilio Scano, «bisogna sensibilizzare all’uso della bici».

Il piano

Al centro del progetto appena realizzato - finanziato con 2,5 milioni di euro del Pnrr all’interno del piano integrato della Città metropolitana - ci sono oltre tre chilometri ciclabili a doppia corsia: una lingua d’asfalto rosso a bordo strada da Is Pontis Paris sino a via delle Camelie, nella fermata della metropolitana. Opera realizzata e in fase di collaudo, che continua a dividere l’opinione pubblica.Dopo la scia di polemiche, dentro e fuori dal Comune, c’è chi continua a criticare la doppia corsia ciclabile che attraversa il centro abitato di Selargius.

La polemica

«I finanziamenti Pnrr sono importanti se collegati a progetti utili per una città, con opere che possono migliorare un contesto urbano», dice Cioni. «In questo caso non c’è stata nessuna ricaduta positiva per il territorio, anzi, in certi tratti io vedo solo potenziali situazioni di rischio nella viabilità. Queste piste ciclabili hanno creato e continuano a creare disagi nel traffico, non è un caso che le lamentele sono all’ordine del giorno». Le stesse critiche fatte nei mesi scorsi dai colleghi di opposizione Franco Camba e Alberto Cappai. «Tralasciando la parte estetica, il problema è legato alla sicurezza: hanno paura persino i ciclisti a usarle, tanto che - soprattutto in via Parigi e via della Resistenza - preferiscono passare nella carreggiata per le auto, creando disagi nella circolazione».

La Fiab

Non la pensa così Virgilio Scanu, il numero uno della Fiab di Cagliari che da sempre promuove l’uso della bicicletta nell’area vasta. «È un buon progetto che fra l’altro si inserisce all’interno di una rete ciclabile metropolitana necessaria per creare continuità nei percorsi per le due ruote con Cagliari e gli altri Comuni vicini», spiega. «L’itinerario collega scuole, impianti sportivi, parchi e stazione ferroviaria, e si raccorda con quello in fase di esecuzione a Is Pontis Paris. Insieme al Comune», aggiunge, «dobbiamo puntare sulla formazione nelle scuole, e sull’informazione alla cittadinanza che troppo spesso è ancora legata all’utilizzo dell’auto».

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