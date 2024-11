Piste ciclabili, una roulette russa 

Ciclabili che non vanno da nessuna parte, che iniziano e finiscono nello spazio di pochi metri (come in via della Pineta, salendo accanto alla Chiesa). Piste che sfociano all'improvviso in mezzo al traffico (in via XX Settembre). Che fanno zig-zag (in via Fleming) e costringono i ciclisti a buttarsi in mezzo alla strada per arrivare dall’altra parte. Tracciati scoloriti o ricavati tirando giù una linea di asfalto, senza segnaletica (quella di Su Siccu, oltre il Nervi, lungo il canale di Terramaini). Ci vuole un po’ di tempo prima di trovare davvero una pista ciclabile a Cagliari degna di una città europea. Quella bidirezionale di via dei Conversi per esempio (la prima, anche se in una vecchia versione senza cordolo, a essere stata tracciata in città), ma decisamente più europea è quella di via Is Mirrionis, dopo i lavori di riqualificazione avviati dalla precedente amministrazione, o quella di via Dante (in fase di ultimazione). Peccato che, in tutti i casi, siano solo poche centinaia di metri. Il resto del viaggio in bici in città è un percorso a ostacoli, lungo uno spezzatino di piste dove si perde la bussola di continuo.

Spezzatino

A Cagliari è piuttosto diffuso il modello ciclabile “a spizzichi e bocconi”. In via Sonnino, per esempio, la ciclabile, dopo aver costeggiato tutta la strada, naufraga dopo una curva a destra sulle strisce pedonali in via Lanusei. Lì i ciclisti, esattamente come i pedoni, devono attraversare e riprendere la pista che si immette su via XX Settembre. «Abbiamo recuperato quattro milioni per completamento ciclovie», spiega Yuri Marcialis, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici. «In particolare per i collegamenti con le sedi universitarie. Si tratta di interventi che non creeranno nuovi percorsi ciclabili ma che collegheranno quelli esistenti così da contribuire al miglior funzionamento della rete di ciclovie», aggiunge.

Manutenzione

La parola d’ordine è manutenzione. Dal manto stradale dissestato (a Su Siccu), agli avvallamenti (in quasi tutti i vecchi tracciati), fino alla mancanza di illuminazione o di segnaletica. Le proteste dei ciclisti sono all'ordine del giorno. «La situazione delle ciclabili a Cagliari è ancora negativa», afferma Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. «Ci aspettavamo un cambio di passo da questa amministrazione, per il momento è tutto uguale a prima», aggiunge.

Alcune piste hanno curvature ridotte, come nel breve tratto di via dell’Abbazia dove le auto puntualmente passano sopra la ciclabile. Poi ci sono i restringimenti naturali, quelli creati dalla sosta selvaggia di monopattini (proprio quelli che dovevano favorire il trasporto urbano e che invece costringono il ciclista a scendere per spostarle dalla corsia di marcia) o, peggio, dalle auto. Ma la “gioia” arriva sulla pista di Su Siccu, quella che costeggia il canale di Terramaini: è perennemente allagata ed è impossibile individuare dove sia davvero la pista perché l’assenza di segnaletica orizzontale accompagnata dal manto di asfalto a brandelli ne hanno cancellato ogni testimonianza. «Le piste ciclabili possono rappresentare un’evoluzione positiva alternativa al trasporto pubblico e all’auto, devono però essere progettate per entrare in simbiosi con la mobilità esistente non per stravolgerla», dice Raffaele Onnis (Riformatori). «Premesso che le ciclabili hanno due finalità: una ricreativa», nelle aree naturalistiche, «e l’altra di mobilità sostenibile», spiega Giuseppe Farris (CiviCa 2024), «la Fiab, dice, che in centro città a Cagliari le ciclabili nei giorni feriali per ragioni di mobilità sostenibile», per lavoro, studio etc., «sono utilizzate da meno di 100 utenti al giorno. Se si considera che hanno ristretto carteggiate e soppresso parcheggi, il paradosso è che le piste ciclabili realizzate per la mobilità sostenibile stanno creando invece una mobilità insostenibile. Bisogna affrontare la questione senza ideologie né pregiudizi, ma basandosi sui dati. Oggi le piste ciclabili migliorano o no la mobilità sostenibile? Secondo noi, no». ( ma. mad. )

