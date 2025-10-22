Piste ciclabili, una corsa a ostacoli 

La segnaletica orizzontale spesso è cancellata, e di biciclette in transito se ne vedono pochissime. Se non ci fossero i cartelli, ci si potrebbe quasi dimenticare che a Monserrato c’è una rete di piste ciclabili. Realizzate per la maggior parte tra gli anni Novanta e Duemila, non fanno presa sui ciclisti perché studiate male. Tra spazi ridottissimi, barriere di protezione carenti e buche nell’asfalto, costituiscono più un pericolo che una risorsa. Il percorso più lungo collega via San Gottardo con via Riu Mortu, passando per via San Valeriano, e assomiglia a una corsa a ostacoli. Lo spazio per le bici è largo appena 70 centimetri e non c’è alcuna barriera che separi dai parcheggi accanto. Basta aprire uno sportello senza guardare e si rischia l'incidente.

I rischi

La pista si interrompe per quasi 300 metri tra via Cortis e via Quinto Fabio Massimo, e la mancanza di visibilità agli incroci porta gli automobilisti a invadere la ciclabile ogni volta che devono svoltare. Tante le auto parcheggiate male che occupano lo spazio delle bici, e in prossimità delle attività commerciali si deve fare lo slalom tra i mastelli della spazzatura. Pochissimo spazio anche nella pista di via Caracalla, che a differenza delle altre non ha due corsie, una per ogni lato della strada, ma una soltanto. In pratica, si può andare verso Pirri, ma poi non c’è un percorso per tornare indietro. La presenza di tombini e di una perdita idrica che si protrae da mesi e lascia fango sull’asfalto sembrano un chiaro invito a starne alla larga. È in condizioni migliori la pista di via dell’Argine in direzione via Argentina, con una larghezza di quasi due metri. Praticamente inutilizzabile quella sull’altro lato della strada, tra l’asfalto dissestato e le auto che ci parcheggiano regolarmente sopra. Nuova di zecca la ciclabile di via Bolivia e via Galilei, realizzata quest’estate. Segnaletica fresca, ampio spazio, cordolo che la separa dal resto della carreggiata garantendo piena sicurezza. Ma ecco la beffa: è lunga poco più di un centinaio di metri e non si collega a nessun altro percorso per biciclette. Praticamente inizia e finisce nel nulla.

Reazioni

«Anni fa mi contattò la polizia locale per chiedermi se le piste fossero omologabili: già allora dissi che erano pericolose”, spiega Gino Mameli, una vita trascorsa nel mondo del ciclismo. «Nessuno le utilizza proprio perché non sono sicure, chi passa lo fa a proprio rischio». Concorda Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. «La situazione sta peggiorando sempre di più, negli ultimi anni non è stato fatto quasi niente, in alcuni tratti le piste sono scomparse», dice. «Il Comune deve essere più presente, e creare un itinerario per connettere Monserrato con le città limitrofe e per raggiungere la Cittadella Universitaria».

