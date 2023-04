«Piste ciclabili? Tutte incompiute» 

La debole rete di percorsi è totalmente frammentata: le piste iniziano spesso da un punto del centro urbano per disperdersi nel nulla, disorientando i ciclisti, per i quali pedalare nella cittadina è un vero rebus. La traccia che da Corso Europa sbocca nella centralissima via Cagliari si arresta all’improvviso e quindi non è possibile pedalare nella direzione opposta e immettersi sulla trafficata strada senza rischiare la vita. Chi volesse raggiungere il centro urbano dalla stazione ferroviaria, resta deluso per la mancanza di segnalazioni dei percorsi ciclabili più vicini. Le periferie, poi, sono praticamente scollegate: restano tagliati fuori dal circuito il quartiere di via Coghe, del Carmine, di Monte Lepre e del centro storico.

Rispetto alle potenzialità Assemini è in ritardo e oggi i cittadini che vorrebbero percorrerla sulle due ruote, chiedono un potenziamento della rete ciclabile all’interno di tutto il territorio comunale, dilaniato da voragini pericolose e strade malconce.

La fotografia

La debole rete di percorsi è totalmente frammentata: le piste iniziano spesso da un punto del centro urbano per disperdersi nel nulla, disorientando i ciclisti, per i quali pedalare nella cittadina è un vero rebus. La traccia che da Corso Europa sbocca nella centralissima via Cagliari si arresta all’improvviso e quindi non è possibile pedalare nella direzione opposta e immettersi sulla trafficata strada senza rischiare la vita. Chi volesse raggiungere il centro urbano dalla stazione ferroviaria, resta deluso per la mancanza di segnalazioni dei percorsi ciclabili più vicini. Le periferie, poi, sono praticamente scollegate: restano tagliati fuori dal circuito il quartiere di via Coghe, del Carmine, di Monte Lepre e del centro storico.

In città

Le possibilità di ripiegare sulle due ruote in tutta sicurezza, nel resto della città, sono praticamente nulle. Esistono piste che nascono dal nulla e scompaiono, ma nonostante tutto c’è chi non rinuncia alle due ruote. «Le piste ciclabili non sono collegate bene – dichiara l’ottantenne Claudio Piras – non sembrano opere completate, bisogna aspettare che colleghino meglio corso Africa con la pista di Decimomannu. Prima o poi la termineranno». «All’interno del parco di Santa Lucia – dichiara Giovanni Montagna (72 anni) - i divieti per i ciclisti ci sono da tutte le parti, ma passano lo stesso correndo. I ciclisti dovrebbe fare un altro percorso, ovvero quelle delle auto, passando da via Gobetti, fare la rotonda per poi sbucare davanti al cimitero».

«Mi muovo solo con la mia Graziella o a piedi, non uso più la macchina per motivi di salute – dichiara Ignazio Meloni, 79 anni - invece di passare in via Cagliari, prendo la pista ciclabile di corso Africa e mi sento più sicuro. Nella rotonda di via Gobetti – racconta il pensionato – un’auto sorpassandomi si è agganciata al paraurti posteriore della mia bicicletta, buttandomi giù. Mi è andata bene».

Da Corso Europa fino a Corso Africa, quattro chilometri ciclabili promossi dai cittadini, percepita come la pista più sicura per via della presenza dei blocchi di cemento colorati che delimitano la carreggiata. «Promossa», dichiarano Efisio Varsi (71 anni) e Luigi Marongiu (71), si può migliorare certo, ma prima nemmeno c’era».

La pista preferita per linearità e fruibilità però si interrompe incomprensibilmente prima di arrivare al cimitero, tratto obbligatorio per immettersi nella pista che collega Assemini con Decimomannu, costringendo i ciclisti alla gincana tra macchine in corsa, voragini, grosse radici d’alberi secolari e una viabilità senza segnaletica per le due ruote. Una bella pista a doppio senso, spesso trasformata in un percorso podistico dai numerosi atleti che la percorrono facendo jogging, avanti e indietro.

«È bel percorso – dichiara Cinzia Sanna (48 anni) – almeno fino al cimitero, critico il passaggio alla fine della pista a uso promiscuo di Assemini al confine con quella di Decimomannu dove c’è solo la pista ciclabile e il pedone si deve spostare».

La speranza è che la prossima amministrazione comunale possa prendere a cuore il problema, realizzando un circuito ciclabile che dal centro urbano arrivi fino alla laguna di Santa Gilla, passando per il parco dei due fiumi. Le infrastrutture esistenti richiedono urgenti interventi di manutenzione e di un piano razionale per la rete di piste ciclabili con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli asseminesi.

