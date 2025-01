Piste ciclabili su misura per le biciclette elettriche  

Aree attrezzate per parcheggio, ricarica e manutenzione delle bici, riqualificazione dei tratti delle piste ciclabili esistenti e digitalizzazione dei percorsi cicloturisti urbani ed extraurbani. Sono queste le novità per Assemini, Comune beneficiario di un finanziamento di 80mila euro (a cui verranno aggiunti 45mila dalle casse comunali) per la realizzazione del progetto “Bici in comune” volto a favorire la promozione della mobilità ciclistica, incoraggiando l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e sostenibile, strumento per uno stile di vita sano e utile per diffondere il cicloturismo.

«Il Comune - ha dichiarato il sindaco Mario Puddu - ha da sempre posto particolare attenzione verso lo sport, fattore importante per il tempo libero, per il sostegno di salute e benessere psico-fisico oltre che per favorire l’inclusione sociale e territoriale».

Gli obiettivi sono tanti: «In particolare intendiamo implementare e adeguare l’itinerario ciclabile urbano e connetterlo ai numerosi possibili itinerari extraurbani. Questo favorirà sia una mobilità ciclabile che interessi gli usuali percorsi scuola-casa, casa-impianti sportivi, casa-lavoro, sia una mobilità ciclabile più vasta volta a interconnettere territori limitrofi».

Nel dettaglio verranno fornite due pensiline modulari, dotate di pannelli fotovoltaici e stazioni di ricarica, e due colonnine per la manutenzione delle bici, posata la segnaletica informativa e tracciati i percorsi cicloturistici. A questo si aggiungeranno 4 appuntamenti di promozione sociale e sportiva ciclistiche, attività cicloturistiche e di valorizzazione e conoscenza della cultura, dell’enogastronomia a base di produzioni locali e delle eccellenze locali. (sa. sa.)

