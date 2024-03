Piste ciclabili sepolte dalle erbacce 

All’inizio sembrava tutto perfetto: le rotatorie, il nuovo asfalto e una pista ciclabile e pedonale con i colori della bandiera italiana. Sul rosso le biciclette, sul verde i pedoni e a dividerli una distesa di pietre bianche per rendere il tutto più suggestivo.Peccato però che adesso quelle pietre nemmeno si vedano più, completamente sommerse dalle erbacce che si estendono per tutta la lunghezza del percorso e anche a bordo strada.

Un anno dopo

A poco più di un anno dalla conclusione dei lavori di messa in sicurezza, via Dell’Autonomia regionale sarda, la strada più trafficata della campagna quartese, teatro negli anni di incidenti anche mortali, sembra abbandonata a se stessa. Le erbacce dominano anche nelle rotatorie, così come sbucano tra l’asfalto rattoppi improbabili di recenti lavori.

In questo degrado, i più penalizzati sono i ciclisti che non riescono a utilizzare il percorso tanto agognato.Una strada che all’inizio forse era bella da vedere ma che già presentava alcune lacune» spiega Kevin Bruce Legge, presidente di “Quartu in bici”, «prima di tutto è da sottolineare l’uso di queste pietre bianche tra il percorso pedonale e quello ciclabile con erbacce alte anche due metri che invadono la pista». E poi, «nonostante le tre rotatorie, la sicurezza stradale è compromessa dalla velocità delle auto. Senza gli attraversamenti ciclopedonali rialzati e una zona 30 con l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, quello che è stato fatto serve a poco e i pericoli rimangono».

Cantiere fermo

Nei progetti resta poi fermo al palo il completamento dell’ultimo tratto da via Leonardo da Vinci a via San Giovanni, «circa 500 metri» precisa Legge, «fermi a causa a quanto pare di lavori da completare entro il 2026 per il gasdotto e lavori della Terna». Detto questo, «abbiamo notato con piacere che il Comune è intervenuto per la messa in sicurezza del tratto di sua competenza di via Leonardo da Vinci. Ma per via Dell’Autonomia non si fa niente?».

Cedimenti e cordoli

I problemi nella strada si erano presentati fin da subito dopo la conclusione dei lavori, con alcuni cedimenti dell’asfalto, tanto che il Comune aveva contattato la ditta e avviato dei controlli. Altro tarlo è poi quello delle rotatorie senza cordoli: gli uffici comunali avevano spiegato che «gli ingegneri hanno ritenuto che in quella strada non era necessario sistemare i cordoli che anzi sarebbero potuti risultare problematici in caso di incidenti».

La messa in sicurezza di via Dell’Autonomia era uno degli interventi più attesi. Si era cominciato con l’istallazione dell’impianto di illuminazione nel primo tratto di strada da via Leonardo da Vinci e poi via di seguito fino all’intervento per la realizzazione di tre rotatorie agli incroci con via San Martino, via Dei Pittori Europei e via San Giovanni. E mancano ancora 12 pensiline alle fermate dei bus: Il Ctm ha assicurato che due saranno installate entro l’anno.

