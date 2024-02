Piste ciclabili, ruspe in azione 

A Terralba apre il cantiere per la realizzazione di due nuove piste ciclabili. Questi percorsi, che si prevede saranno completati entro l’anno, costituiscono un passo significativo verso la promozione della mobilità sostenibile e la sicurezza stradale all'interno della cittadina.

I cantieri

Una delle piste ciclabili in costruzione collegherà via Emilio Cuccu alla Provinciale 49. Inoltre è in fase di progettazione una rotonda e i marciapiedi che serviranno a migliorare ulteriormente la sicurezza e la viabilità in quel tratto particolarmente trafficato che collega Terralba con Tanca Marchesa e Arborea.

È in corso anche la realizzazione di un'altra pista ciclopedonale che unirà via Santa Suia al centro sportivo Remigio Corda, offrendo un'ulteriore opzione per il trasporto sostenibile e la promozione dell'attività fisica all'aperto.

Il commento

«Due interventi importanti dal valore complessivo di oltre un milione e mezzo – commenta il vicesindaco, Andrea Grussu – Opere funzionali ma che andranno anche ad abbellire il nostro paese, visto che saranno illuminate e avranno aree verdi per promuovere la parte green del nostro territorio. Le nuove piste si congiungono alle rispettive piste precedentemente realizzate in quelle zone, così da aumentare i chilometri percorribili a piedi o in bici in totale sicurezza». Secondo Grussu «Gli interventi vanno nell’ottica di quello che è la nostra idea di Terralba, ovvero favorire la mobilità lenta e sostenibile. L'obiettivo è quello di collegare la cittadina con punti strategici come le frazioni, gli impianti sportivi e le zone industriali, consentendo ai residenti di spostarsi velocemente e in modo sicuro».

Il futuro

Il vicesindaco ha anche annunciato che «Il prossimo passo sarà estendere ulteriormente la rete ciclabile, creando un circuito che vada oltre il nostro comune. Inizieremo appunto a breve grazie alla pista ciclabile finanziata con un milione e 800mila euro dalla Regione che finalmente si collegherà a quella del comune di Marrubiu».

Questa iniziativa testimonia l'impegno di Terralba verso la promozione di uno stile di vita sano, l'accessibilità e la sostenibilità ambientale, offrendo ai residenti e ai visitatori un modo più sicuro e salutare per muoversi all'interno del paese.

