Piste ciclabili, progetti per triplicarle  

La direzione è quella giusta - secondo le associazioni dei ciclisti -, lo è decisamente meno per chi riduce la questione al lato prettamente pratico - i parcheggi non bastano - e contesta l'inarrestabile rivoluzione sostenibile che sta trasformando la città. Quella che pezzo dopo pezzo continua a toglier spazio alle auto, in marcia e in sosta, per regalare marciapiedi immensi e progetta nuove piste per le biciclette.

Tema attualissimo, tanto da scatenare un acceso dibattito che inizia il primo pomeriggio, in un bar di via Dante, continua in via Roma, arriva in viale Trieste e finisce in via Campania.

Il dibattito

La guerra - neanche tanto nascosta - dichiarata alle auto, la si tocca con mano. Ci vogliono venti minuti e tanta fortuna per trovare un posteggio nella metà di via Dante rifatta a nuovo. Promossa dal punto di vista estetico, ma non per la funzionalità. «Per carità, nessuno credo si opponga alla mobilità sostenibile, ma continuare a restringere le carreggiate per far spazio alle due ruote non credo abbia molto senso in zone come questa», commenta Maurizio Serri, titolare del bar ristorante aperto quattro mesi fa al civico 88 di via Dante. «Qui servono parcheggi: sono fondamentali per consentire a noi commercianti di lavorare».

Vittorio, cagliaritano, interviene dal tavolino: «Non siamo abituati a spostarci in bicicletta, forse occorrerebbe un po' di educazione stradale per insegnare prima alle persone a utilizzarle. Certo le macchine da qualche parte devono pur stare». Qualche vetrina più avanti si continua a discutere. «L'Europa vuole questo, dobbiamo adattarci. E ogni tanto camminare a piedi male non fa», riflette Andrea Murgia dalla tabaccheria a pochi metri di distanza. «Le piste ciclabili esistono in ogni grande città, non ne possiamo fare a meno, il problema è trovare una soluzione che consenta alle attività commerciali di non essere danneggiate».

Piste ciclabili triplicate

Nella città dei lavori in corso arriveranno anche nuove corsie riservate alle due ruote. Destinate a triplicare, e anche di più. Si passerà dagli attuali 21,6 chilometri a 72,2: oltre 50 chilometri aggiuntivi nei prossimi anni. Intanto si mette mano ai vecchi percorsi progettati dalla Giunta Zedda e ampliati da quella Truzzu. Ma nessuno sembra farne una questione politica. Anzi, capita anche un ventottenne che cade dalle nuvole quando gli si fa notare che il sindaco si è dimesso. «Non lo sapevo, ma questo fatto di continuare a togliere parcheggi per fare piste non ha senso. La macchina è il primo mezzo di trasporto», taglia corto Nicola Cocco, che non ha le idee molto chiare su partiti e coalizioni ma in fatto di viabilità è piuttosto deciso. «Personalmente uso la macchina anche per fare pochi metri, forse perché ho preso la patente da poco e adesso recupero il tempo perso».

In periferia

Lasciando il centro si continua a discutere nelle zone più periferiche. In via Campania il punto di vista è doppio. Il primo è quello Celestino Massa, che parte da una premessa: «Per venticinque anni ho fatto ciclismo», sottolinea. «A Cagliari, per come sono concepite, le piste non hanno alcuna utilità», sentenzia. «Quando realizzarono le prime ci si giustificò dicendo che c'erano finanziamenti europei, ma non credo che se ci fossero risorse per fare le piste da scii verrebbero costruite in città. La realtà è che i cagliaritani non si convertiranno mai alle biciclette».

Tra un cliente e l'altro anche Francesca dice la sua da dietro il bancone della pasticceria al civico 14: «Bello come principio, ma per ora non ne vedo l'utilità in città». L'ultima tappa è nel pezzo di viale Trieste rinnovato. Francesco Asaro, titolare di Mary modellismo, sintetizza: «Siamo passati da 70 a 7 parcheggi, prima era una strada a tre corsie, adesso è a una. Ovviamente non siamo contenti».

