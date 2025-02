«Piste ciclabili, percorso a ostacoli» 

«Le piste ciclabili sono in completo stato di abbandono». L’attacco arriva dai banchi dell’opposizione: «Sono pronti gli interventi per ripristinare i ponti in legno lungo i tragitti ciclopedonali, ma non sappiamo più niente - dice il consigliere Silvio Ruggeri - del progetto gestito da Arst per la ciclabile regionale che dovrebbe attraversare Elmas partendo da Cagliari».

Tra i tratti più critici - pressoché impraticabili per l’assenza di segnaletica, il terreno sdrucciolevole e i ponticelli lignei pericolanti - quello che collega Elmas ad Assemini e quello che costeggia la laguna: «Le ciclabili sono state realizzate senza criterio e pianificazione, come dimostrano i tragitti che si interrompono e non si sa dove dovrebbero continuare».

Le testimonianze

Le piste presenti all’interno del territorio masese sono utilizzate da numerosi ciclisti e corridori quotidianamente per lavoro, diletto o necessità quotidiane. Giorgio Bertacche, 75enne, va a fare la spesa con la sua due ruote munita di cestino: «Sarebbe bello che tutto il centro urbano fosse dotato delle ciclabili ma per ora è urgente intervenire per ripristinare il tratto di via Sulcitana».

Il pescatore Mario Costa, 58 anni, parla invece dei lavori che Città metropolitana sta portando avanti a Giliacquas. I cartelli che segnalano la presenza di ciclabili ci sono, mentre la pista è ancora un miraggio: «La zona è in fase di ristrutturazione e pare sia prevista una pista che collegherà Elmas addirittura allo stagno di Molentargius. La vista è suggestiva, sarebbe un bel percorso. Intanto speriamo che ripristinino i ponticelli bruciati». Anche Antonello Durzu, 56 anni, usufruisce delle piste da tanti anni: «Per diletto arrivo fin qua da Decimomannu. Il potenziale è tanto e mi auguro che un giorno tutta l’area metropolitana sia collegata in sicurezza come altre realtà europee».

I progetti

«Porteremo Elmas verso una mobilità sostenibile - dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi - il nostro obiettivo principale è favorire la mobilità lenta e fare di Elmas una cittadina a chilometro trenta».

Se da una parte si interverrà con il ripristino delle piste ciclopendonali già esistenti, dall’altra si darà avvio a una serie di interventi creando una nuova rete ciclabile che ingloberà Elmas nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche: «La prima tranche di lavori partirà a marzo con la sistemazione dei ponticelli lignei. Il progetto Arst è in fase di progettazione esecutiva, mentre il Comune ha conferito due incarichi, uno per il Biciplan, l’altro per il Piano del traffico. Già a marzo porteremo l’argomento in Giunta, consapevoli che ci vorrà del tempo per realizzare il tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA