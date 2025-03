Piste ciclabili, non le usa (quasi) nessuno 

Ai cagliaritani non piace pedalare. Nonostante in città siano tracciati 39 chilometri di piste ciclabili (più altri 60 da realizzare secondo le direttive del Pums), solo lo 0,3%, circa 500 persone, utilizza la bici per andare a lavoro, a scuola, all’università. Come strumento di mobilità, insomma, al netto di coloro che utilizzano i mezzi pubblici, la stragrande maggioranza preferisce auto o scooter. Luci e le ombre di una città alle prese con il tentativo epocale cambio (da anni ormai) della concezione della viabilità, innescato da politiche che non sono ancora riuscite a innescare il vero cambio di rotta nella sostenibilità della mobilità a cui si mira.

Le ragioni

Perché ai cagliaritani non piacciono le bici? «La percentuale di chi utilizza la bicicletta è bassissima», conferma Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. «Se dopo tredici anni, da quando cioè a Cagliari sono comparse le prime piste ciclabili, il risultato è questo vuol dire che non sono state fatte adeguate politiche. Non basta tracciare chilometri e chilometri di ciclabili, se poi non sono spezzettate e non garantiscono un collegamento reale. Il problema è anche culturale», aggiunge, «ma alla base c’è la mancanza di politiche adeguate sulla mobilità sostenibile. E la dimostrazione è che, per esempio, per collegare l’Amsicora alla Palma e al Quartiere del Sole si continua a parlare di una rotatoria sull’Asse mediano, che risolve solo il problema della auto, e non di un ponte ciclopedonale, che invece serve per pedoni e bici. Poi però si dice che si vuole disincentivare l’uso delle auto». «Le piste ciclabili, che sono state tracciate a scapito della cancellazione di parcheggi, sono utilizzate da meno di 100 persone ogni giorno», afferma Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024. «In tutti questi anni sono state realizzate senza un preliminare studio di fattibilità tecnica ed economia, un “sistema” che evidentemente continua ancora oggi. Nel progetto del nuovo stadio, infatti, è prevista la realizzazione di una ciclabile in via Rockefeller ma lo studio trasportistico non dà nessuna spiegazione in ordina a questa pista. Il paradosso», dice ancora, «è che sono state realizzate per favorire la mobilità sostenibile, ma le ciclabili stanno rendendo insostenibile la mobilità».

Il Comune

L’amministrazione, dal canto suo, insiste sulla mobilità sostenibile. «Cagliari deve compiere quella transizione necessaria per guardare al futuro. Ridurre il numero di auto private in circolazione è una priorità, così come lo è spostare le soste dalle strade ai parcheggi in struttura», dice l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis.

Elemento centrale è la pedonalità, da incentivare con «interventi mirati che rendano gli spostamenti a piedi più sicuri e accessibili a tutti», dice ancora l’assessore. Tradotto: marciapiedi ampi, senza barriere architettoniche, spazi pubblici accoglienti e percorsi pedonali continui e collegati tra loro. Ma «anche l’estensione delle zone 30, soprattutto nei quartieri più vissuti, significa restituire spazio ai pedoni, con un'attenzione particolare alle strade scolastiche.

Nelle intenzioni del Comune, anche la rete ciclabile dovrà essere potenziata e resa realmente continua, con collegamenti sicuri tra i vari tratti già esistenti, «affinché la bicicletta diventi una vera alternativa all’auto privata», dice l’assessore Marcialis. E aggiunge: «Un trasporto pubblico efficiente, capillare e pulito è essenziale, così come lo è il rafforzamento dei servizi di mobilità condivisa, dai monopattini alle biciclette fino ai veicoli elettrici. Tutte queste azioni vanno nella stessa direzione: costruire una città più vivibile. Abbiamo davanti un’opportunità importante per ripensare la mobilità e migliorare la vivibilità, sappiamo che cambiare abitudini consolidate non è semplice, ma l’esperienza di tante città nel mondo ci insegna che investire in trasporto pubblico, ciclabilità e spazi pedonali significa migliorare la qualità della vita di tutti». ( ma. mad. )

