Piste ciclabili nel mirino: «Modificatele» 

Oltre tre chilometri di serpentone a due corsie quasi completato, ma le polemiche restano. Soprattutto nel tratto di via Primo Maggio, arteria d’ingresso a Selargius fra le più trafficate, dove la riduzione della strada dedicata alle auto e l’eliminazione dei parcheggi continua a far discutere. «Troppe criticità che vanno eliminate, la Giunta modifichi alcuni tratti di pista ciclabile», l’appello del consigliere di minoranza Franco Camba che ha presentato un ordine del giorno in discussione la prossima settimana.

I punti critici

I tratti più criticati quelli di via Primo Maggio, via della Resistenza e via Parigi. «Il restringimento delle corsie veicolari, la congestione del traffico, difficoltà di manovra per i mezzi pubblici e di soccorso, nonché disagi per residenti e pendolari», l’elenco delle criticità fatto da Camba. «Sebbene il progetto risponda a lodevoli principi di promozione della mobilità dolce», precisa, «l’amministrazione ha il dovere di vigilare sulla corretta realizzazione delle opere pubbliche e di intervenire per garantire la sicurezza, la vivibilità urbana e la funzionalità della rete viaria. Le attuali modifiche alla viabilità rischiano di compromettere gli obiettivi iniziali del progetto, generando conflitti tra diversi tipi di mobilità anziché favorirne l’integrazione equilibrata».

Da qui la richiesta a sindaco e Giunta di «attivarsi con urgenza affinché siano effettuate verifiche tecniche approfondite sui tratti della corsia ciclabile 'dei parchi’ già realizzati e su quelli in corso di esecuzione, con particolare attenzione agli effetti sulla circolazione veicolare e pedonale». Nel documento si chiede anche di «valutare, d’intesa con gli uffici tecnici comunali, la Polizia locale e gli enti competenti, le possibili soluzioni per mitigare o eliminare le criticità emerse». E di «assumere, se necessario, ogni iniziativa utile per la modifica o il ripensamento dei tratti di pista o corsia ciclabile che risultassero incompatibili con le condizioni di sicurezza».

Polemiche in Aula

Il tema caldo delle piste ciclabili torna quindi in Consiglio, dopo diverse interrogazioni, la mozione del leghista Genano Fuoco, e l’ordine del giorno - discusso e votato dall’Aula di piazza Cellarium - proposto dall’esponente della minoranza Mario Tuveri dove si chiedeva di individuare aree per i parcheggi di scambio e di modificare le corsie e le piste ciclabili presenti nel territorio. Modifiche che anche il sindaco Gigi Concu non aveva escluso: «Le commissioni competenti e gli uffici valuteranno se ci sono le condizioni per eventuali correttivi», aveva detto poche settimane fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA