«Piste ciclabili, mobilità insostenibile» 

I lavori per le piste ciclabili a Selargius continuano a innescare polemiche. Stavolta le critiche sono concentrate in Comune, con il consigliere di minoranza Franco Camba che punta il dito contro l’intervento in corso in via Primo Maggio: «Si sta puntando sulla mobilità sostenibile, ma a discapito del traffico urbano», dice. I vertici del Municipio difendono il progetto finanziato con fondi europei: «Una volta finiti i cantieri non ci sarà nessun caos, gli spazi saranno garantiti per bici e auto, e i parcheggi che spariranno saranno recuperati nella futura area sosta davanti ai salesiani».

Il cantiere

I lavori sono partiti a maggio. Al centro del progetto - finanziato con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr all’interno del piano integrato della Città metropolitana - ci sono sei chilometri circa di percorsi ciclabili, oltre tre per senso di marcia, finalmente senza interruzioni e pericoli. Una lingua d’asfalto rosso a bordo strada da Is Pontis Paris sino a via delle Camelie, con tappa finale alla fermata della metro.

L’accusa

Il consigliere Camba storce il naso. «Non sono contrario alle piste ciclabili, quando servono davvero e sono ben progettate», sottolinea. «Quello che però sta accadendo in via Primo Maggio, la principale via d’accesso al centro abitato per chi arriva da Cagliari, lascia perplessi: stanno restringendo le corsie per realizzare un “anello sostenibile”, un progetto finanziato dal Pnrr e promosso da Comune, Città metropolitana e Unione europea. Belle parole e fondi importanti, ma forse non si è valutato quale sarà l’impatto reale sulla viabilità quotidiana dei cittadini», aggiunge. «Chi ha progettato quest'opera ha mai percorso via Primo Maggio alle 8 del mattino, quando le auto si incastrano tra marciapiedi, mezzi pesanti, bus? Il rischio è che, in nome della mobilità sostenibile, si imponga una mobilità insostenibile per chi va al lavoro, accompagna i figli a scuola o si muove per necessità».

La replica

La Giunta difende il progetto e i lavori in corso. L’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas era intervenuto pochi giorni fa dopo le prime lamentele concentrate in via delle Begonie: «I percorsi sono a norma di legge, frutto di diversi sopralluoghi fatti dai nostri tecnici. Al di là di questo», le parole di Argiolas, «non verrà sottratto spazio alle auto, tutte le strade dove si sta intervenendo sono e resteranno a due corsie. Si perderanno solo alcuni parcheggi in via Primo Maggio, stalli che saranno recuperati nell’area di sosta prevista nel progetto di sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris».

