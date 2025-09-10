VaiOnline
Selargius.
11 settembre 2025 alle 00:29

Piste ciclabili, minoranza all’attacco: «Così sarà il caos totale» 

I nuovi percorsi per le biciclette a Selargius continuano a far discutere. Stavolta a criticare il progetto delle poste ciclabili a due corsie, in corso di realizzazione da Is Pontis Paris alla fermata della metro in via delle Camelie, è l’esponente della minoranza in Consiglio comunale Riccardo Cioni.

«Sono favorevole alle piste ciclabili, purché siano funzionali per la città in cui vengono realizzate e tengano conto delle esigenze del territorio – dice –. Ma vedendo le prime opere già fatte si prospetta il caos totale, soprattutto in via Primo Maggio dove la viabilità sarà compromessa per sempre». Disagi che, denuncia Cioni, riguardano gli automobilisti, ma anche i residenti della borgata santa Lucia e i fedeli che frequentano la parrocchia dedicata a San Giovanni Bosco. «Una volta finiti i lavori sarà impossibile parcheggiare vicino alla chiesa», dice il consigliere comunale, «e chi va a messa sono soprattutto anziani che spesso vengono accompagnati, ma anche disabili che arrivano in auto. Quegli spazi per la sosta erano fondamentali per la zona della borgata che, in attesa che venga realizzato il parcheggio comunale nell’area dell’ex distributore, vivrà grossi disagi».

