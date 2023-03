Piste ciclabili, l’appello delle associazioni al sindaco 

«Monserrato, per la sua morfologia e storia, dovrebbe essere una città ciclabile a tutti gli effetti». A dirlo è Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari, l’associazione che promuove l’uso della bici e si batte affinché i Comuni della Città Metropolitana abbiano percorsi ad hoc.

«Monserrato ha un bel centro storico compatto che può diventare zona 30, come è già previsto, attorno all'anello ciclabile già in parte programmato. Anello che comprende le direttrici ciclopedonali verso i vari centri della Città Metropolitana e una che va alla Cittadella universitaria e all'Osservatorio astronomico, già inserito anche nel Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Per questi ultimi due collegamenti si tratta di poche centinaia di metri, ma sono opere di importanza fondamentale».

Per il Comune ci sono due differenti progetti, uno già finanziato e legato al Puc e l’altro finanziato dall’Anas. Il presidente di Fiab interviene anche sugli attraversamenti pedonali rialzati, presenti in diverse zone e realizzati qualche giorno fa anche in via Del Redentore, via Riu Mortu, via Argentina, via Monte Arci, via Porto Botte e via Caracalla. «Nonostante l'intervento in sé sia positivo, abbiamo constatato con rammarico che in via Riu Mortu non è stata realizzata la parte di attraversamento per le bici, presente in precedenza», osserva. «Ci vorrebbe un occhio di riguardo verso i ciclisti da parte delle amministrazioni comunali in generale».

Tuttavia, Fiab vede il bicchiere mezzo pieno: «Esprimiamo una moderata soddisfazione per gli attraversamenti rialzati. Ora bisogna proseguire con delle azioni che siano ancor più incisive e dare più spazio a pedoni e ciclisti, garantendo la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada». Tra le altre proposte all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci ci sono il potenziamento del trasporto pubblico, le pedonalizzazioni, corsie ciclabili e posteggi per le bici: «Crediamo siano gli ingredienti essenziali per creare città più sicure, vivibili e funzionali», dice Scanu, «siamo disponibili in qualsiasi momento ad incontrare il sindaco per un confronto utile a trovare possibili soluzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA