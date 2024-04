Piste ciclabili, la città si divide 

La lunghezza non basta, se manca il resto. Le piste ciclabili cittadine, lunghe 39 chilometri ma non collegate tra loro, senza infrastrutture, insicure e decentrate, sono poco utilizzabili per gli spostamenti casa lavoro. La bici è un mezzo pratico che aiuta a tenersi in forma e può rappresentare una fonte di risparmio, visto che la benzina in questi giorni sfiora i due euro al litro. La transazione sulla mobilità sostenibile, però, fa infuriare gli schieramenti contro le piste ciclabili, che vedono nella realizzazione dei corridoi uno “scippo” di parcheggi e un intralcio alle attività commerciali.

Proprio gli spazi riservati alle bici sono uno dei punti focali della campagna elettorale per la conquista di Palazzo Bacaredda. La mobilità sostenibile e più in particolare le piste ciclabili riscaldano gli animi dei contendenti, tanto che sull’argomento è stato promosso un referendum. Eliminarle dal centro, migliorarle o decentrarle, sono gli argomenti più discussi. Posto che il futuro sempre più green impone l’utilizzo della bicicletta – sia muscolare che a pedalata assistita - per molti occorre superare l’assunto secondo il quale Cagliari, con le sue salite e le sue strade congestionate dal traffico, non è adatta alle bici.

Lettera ai candidati

Virgilio Scanu, a capo della Fiab, con una lettera aperta chiama in causa i quattro candidati. «La sfida per le città che adottano la mobilità sostenibile può essere vinta solo attraverso la costruzione di un sistema di mobilità pubblica collettiva ed individuale, moderno e innovativo, con la mobilità ciclistica che ne sia parte integrante, come alternative all'uso dell'auto privata. La mobilità attiva, in particolare quella legata alla bicicletta, rappresenta una delle forme di trasporto più sostenibili, economiche e benefiche per la salute».

Niente scuse

Francesco Sechi è un ingegnere trasportista specializzato in mobilità sostenibile. «Non esiste una città non adatta alle bici, la questione orografica è ampiamente superata dai mezzi a pedalata assistita». Per qualcuno alcune piste ciclabili cittadine sono poco utilizzate e sottraggono parcheggi, nonostante il clima mite favorisca l’uso delle biciclette. «È necessario dare a tutti la possibilità di usarle con la massima sicurezza, a prescindere dai numeri. Inoltre – aggiunge Sechi – non sempre sono necessarie, come il caso di viale Trieste dove i bei marciapiedi larghi e consentono un utilizzo promiscuo, condiviso con i pedoni».Perché, allora, tanti pareri contrari sulla loro realizzazione, come invertire la rotta e mettersi al passo delle altre città europee. «Tutto si gioca sui parcheggi e l’apertura delle troppe strutture cittadine chiuse. Sono l’unico sistema per togliere le auto dalle strade a favore delle piste ciclabili».Eppure il Piano della mobilità prevedeva esplicitamente la realizzazione di aree di sosta e multipiano.

Tutta salute

Non solo risparmio energetico e decongestionamento del traffico, l’utilizzo della bicicletta ha anche indiscussi benefici sulla salute, a qualsiasi età. Pedalare è un’ottima attività aerobica che abbassa il colesterolo e accelera il metabolismo. Inoltre, non genera alcun sforzo alle articolazioni e genera un benessere soggettivo, stare all’aria aperta, e non al chiuso di un’auto, aiuta alla socializzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA