09 dicembre 2025 alle 00:17

Piste ciclabili in via Mazzini, botta e risposta in Municipio 

C’è un tratto di strada che a Baratili fa discutere. In via Mazzini da pochi giorni è apparsa una segnaletica stradale con corsie ciclabili sui due lati della carreggiata, creando confusione a chi transita in auto.

Un progetto messo in piedi dal Comune che la minoranza chiede subito di modificare. «Una strada trafficata più da mezzi agricoli che da bici, e di conseguenza usata per scopi lavorativi, così segnata ci pare pericolosa per mancati standard di sicurezza - dicono i consiglieri Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru - Qual è poi il significato di questa pista ciclabile che inizia e finisce nel nulla? Come minoranza, segnaliamo questa palese violazione delle normative tecniche che rende la strada pericolosa e a rischio di incidenti e possibili contenziosi».

del vicesindaco, Giannantonio Madau: «La segnaletica orizzontale è stata realizzata, su incarico dell’Unione dei Comuni, nell’ambito di un progetto ricompreso nella programmazione territoriale 2018/’19. Non essendoci spazi e modi per realizzare una pista ciclabile, ma dovendo fare un percorso facilmente individuabile, a suo tempo venne proposto dai progettisti e approvato un percorso realizzato secondo quanto previsto proprio dall'articolo 3, comma 12 bis del Codice della strada. Cioè la realizzazione di corsie ciclabili lungo il percorso. Ovviamente il lavoro non è concluso, anche perché si stanno valutando delle modifiche sulla base dei cambiamenti urbanistici che ci sono stati nei 6 anni intercorsi dall'approvazione». ( s. p. )

