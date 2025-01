Piste ciclabili in tutto il centro abitato 

Mobilità sostenibile e promozione del territorio. Il Comune di Dolianova parteciperà all’iniziativa nazionale “Bici in Comune” promossa dal Ministero dello Sport e dall’Anci per lo sviluppo del cicloturismo. Un progetto che prevede finanziamenti a favore dei Comuni per la riqualificazione delle piste ciclabili esistenti, innovazione e digitalizzazione dei percorsi, l’organizzazione di eventi sportivi e attività con le scuole.

Dolianova, insieme agli altri comuni dell’Unione del Parteolla, ha realizzato negli anni scorsi un itinerario ciclopedonale per mettere in collegamento i centri urbani con le aziende del settore enogastronomico e i principali siti di interesse culturale, storico e naturalistico. Con il nuovo progetto si potrà intervenire su alcune criticità migliorando segnaletica e pavimentazione delle piste.

Tra gli obiettivi anche l’adeguamento dei percorsi ciclabili per collegamenti casa-scuola e casa-lavoro e l’installazione della cartellonistica per gli itinerari rurali. Prevista infine l’organizzazione della Giornata del cicloturismo con visita alle cantine e agli oleifici, una “Biciclettata storica” per conoscere i principali monumenti del paese e l’evento “Bici e famiglia” con attività ludiche e sportive per bambini e genitori. (c. z.)

